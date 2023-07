So kommen Sie auf der Autobahn sicherer durch Baustellen

Teilen

Baustellen auf Autobahnen sind oft eng und unübersichtlich. Autofahrende passen dort besser besonders gut auf. © Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn

Vor allem in der Hauptreisezeit sind nicht nur Staus ein Problem auf Autobahnen, sondern auch Baustellen. Manche fühlen sich hier unsicher. Was ist zu beachten, um entspannter durchzukommen?

München - Gerade auch in der Ferienzeit ballt sich der Verkehr auf der Autobahn im Bereich von Baustellen, die erfahrungsgemäß eine häufige Unfallquelle seien, so der Tüv Süd. Oft geht es hier ganz schön eng zu. Es gibt Menschen, die sich dort unsicher fühlen oder sogar Angst haben. Was tun?

Für mehr Platz sollten Autofahrerinnen und Autofahrer dann die rechte Fahrspur wählen, rät der Tüv Süd. Sie sei grundsätzlich breiter als die linke Spur. Üblicherweise misst eine Fahrspur demnach 3,75 Meter in der Breite. Bei Baustellen verengen sich die Bahnen. 2,50 Meter bleiben dann nur noch übrig, zumindest auf vielen linken Spuren.

Dazu kommt: Manchmal ist die linke Spur überhaupt nur für Fahrzeuge bis zu einer bestimmten Breite erlaubt. Die Maße des eigenen Autos kennen Besitzerinnen und Besitzer daher besser genau. Dafür müssen sie sich extra informieren oder im Zweifel selbst nachmessen. Denn in den Fahrzeugpapieren findet sich nur der Wert ohne Außenspiegel.

Weitere Tipps: Konzentration und weniger Tempo

Spurwechsel und - falls nicht sowieso verboten - Überholmanöver meiden Fahrerinnen und Fahrer in Baustellenbereichen besser. Auch ist mehr Abstand zum Vordermann gefragt. Dort, wo sich der Verlauf der Fahrbahnen ändert, brauchen vor allem Lkw und Gespanne mehr Platz.

Zudem ist stets höchste Aufmerksamkeit wichtig: Die Enge, wechselnde Beschilderung und ungewohnte Spurführung verbieten gedankliches Abschweifen, die Bedienung des Radios oder intensive Gespräche. Und bei Nachtbaustellen solle man das Tempo im Zweifel drosseln, um die Spurführung besser zu erkennen. dpa