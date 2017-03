Smartphone im Auto: So nutzen Sie ihr Handy via Apps

Mit Android Auto, Apple Carplay und Mirrorlink lassen sich Smartphones mit dem Auto verbinden. Doch was steckt hinter diesen drei Namen? Hier finden Sie Infos über Funktionen, Apps und Anbieter.

Das Smartphone im Auto: „Konnektivität“, „vernetzt“ oder „digital“ - ohne diese Begriffe läuft selbst in der Autobranche scheinbar nichts mehr. Touchscreens auf dem Armaturenbrett, über die sich Infotainment-Systeme oder Navi steuern lassen, bestimmen das Cockpit in Neuwagen. Doch wer in seinem Auto sitzt, hat eine Sache meistens noch zusätzlich dabei: sein Handy.

Zwar ist es verboten, am Steuer mit seinem Smartphone zu telefonieren, Nachrichten zu tippen oder zu lesen, doch die wenigsten halten sich dran. Aktuell drohen 60 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg, das Bußgeld hält aber die wenigsten ab.

Wer sein Mobiltelefon mit allen Funktionen im Wagen nutzen möchte, braucht die passende Technik. Das Smartphone hat deswegen oft schon einen festen Platz in einer Halterung auf dem Armaturenbrett.

Eine weitere Option sind Android Auto von Google, Apple Carplay oder Mirrorlink. Mit diesen Programmen lässt sich das Smartphone per App mit einem Auto verbinden. Touchscreen oder ein größerer Bildschirm im Cockpit sind dafür allerdings nötig.

Smartphone im Auto: Android Auto, Apple Carplay oder Mirrorlink

Ist das Handy via Apple Carplay, Android Auto oder Mirrorlink an das Fahrzeug gekoppelt, lassen sich Navigation, Musik, Telefonie, Sprachsteuerung und andere Apps bedienen. Die Apps laufen auf dem Bildschirm im Armaturenbrett und lassen sich darüber steuern.

Die Idee klingt brillant: Der Fahrer kann am Steuer sein Smartphone mit all seinen Funktionen im Auto nutzen, ohne es dabei in die Hand zu nehmen.

Welche Vorteile bietet die Smartphone-Lösung im Auto?

Das Smartphone im Auto via Android Auto, Apple Carplay oder Mirrorlink hat weitere Vorteile, auf die auch Stiftung Warentest hinweist:

Carplay oder Android Auto sind demnach günstiger als ein fest eingebautes Navi oder Unterhaltungssysteme im Auto.

Die Software auf Smartphones und Apps würde sich regelmäßig aktualisieren und wäre so immer auf dem neuesten Stand.

Ein Handy hätte eh fast jeder meistens in der Tasche.

Smartphone im Auto: Wer steckt dahinter?

Programm Smartphone Wer steckt dahinter? Android Auto ab Android 5.0 Google startete Android Auto im Juni 2014 Apple Carplay ab iPhone 5 Apple stellte Carplay im März 2014 auf dem Genfer Autosalon vor Mirrorlink HTC-, LG-, Sony- und Samsung-Smartphones Zusammenschluss verschiedener Mobilgeräte- und Autohersteller Infotainment-System Intelli-Link Apple- oder ein Android-Smartphone per USB-Kabel Opel

Android Auto

Android Auto von Google funktioniert in Autos mit kompatiblem Entertainment-System und mit eigenem Display. Um sich aber von Autoherstellern unabhängig zu machen, läuft Google Android Auto seit Herbst 2016 direkt auf jedem Android-Handydisplay mit der Version 5.0 (Lollipop) oder höher.

Auf einem Android-Smartphone muss die Android-Auto-App installiert sein. Android Auto benötigt zum Telefonieren neben einem USB-Kabel eine Bluetooth-Verbindung. Das Infotainmentsystem im Fahrzeug muss Android Auto unterstützen. Das ist meist gegen Aufpreis zu erhalten. Laut Google unterstützen derzeit 200 Automodelle von 50 Herstellern das System.

Google Maps, Google Play Musik, Telefonie, Spotify etc.

Google Now ermöglicht es, mit Google zu sprechen.

Mehr Infos finden Sie unter www.android.com

Apple Carplay

Carplay wurde von Apple entwickelt, um das iPhone mit dem Auto zu verbinden. Carplay läuft ab dem iPhone 5. Die Verbindung mit dem Auto erfolgt über USB-Kabel. Ohne Kabel lässt sich Apple Carplay per Bluetooth mit dem iPhone iOS9 nutzen.

Die Sprachsteuerung funktioniert über Siri wie direkt auf dem iPhone. Allerdings sei das iPhone während der Verbindung mit dem Auto nicht gesperrt, berichtet Stiftung Warentest. Vorgelesen wird demnach nur die aktuellste Sprachnachricht und auch nur aus Apples eigener Nachrichten-App, keine WhatsApp.

Der komplette Internet-Traffic läuft, wie macwelt.de aktuell berichtet, über die SIM-Karte des gekoppelten iPhones. Das hätte Vorteile und Nachteile: Apps und Siri reagieren demnach schnell, doch der Akku im Dauerbetrieb lädt während der Fahrt kaum weiter auf. Bei Wireless Carplay würde der Akku sogar etwas entladen.

Der Mobilfunkvertrag des gekoppelten iPhones muss für das Datenvolumen der Carplay-Apps ausgelegt sein, empfehlen Experten.

Jeder große Autohersteller hat nach Angaben von Apple schon Modelle, die Carplay unterstützen. Mehr Infos zu Carplay gibt es hier bei Apple.com/ios/carplay.

Mirrorlink

Mirrorlink spiegelt das Smartphone-Display auf den Bildschirm des Infotainmentsystems des Fahrzeugs. An dem größeren Touchscreen im Auto lassen sich dann die Inhalte der App besser ablesen. Alle Daten laufen über die SIM-Karte des gekoppelten Smartphones.

Die Anzahl der kompatiblen Fahrzeuge pro Hersteller sind teilweise sehr klein, auch die Anzahl der Apps. Mirrorlink halten Technik-Experten deswegen für ein Auslaufmodell. Eine Liste der Fahrzeuge mit Mirrorlink finden Sie hier.

Intellilink

Statt teurer Multimediasysteme hat Opel eine Technik namens Intellilink entwickelt, um das Smartphone im Auto zu nutzen. Das System ist mit Apple Carplay und Android Auto kompatibel. Per USB-Kabel lässt sich das Smartphone via Intellilink mit dem Fahrzeug verbinden und über einen Touchscreen steuern. Neben der Navi-Funktion lässt sich damit telefonieren oder Musik hören.

Sind Smartphone-Systeme beim Autokauf wichtig?

Bei den meisten Autokäufern spielt das Smartphone-System noch keine Rolle. Große Autohersteller wie Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Seat, Skoda und VW bieten bei aktuellen Modellen Carplay oder Android Auto an. In einigen Fahrzeugen sind die Systeme ab Werk oder nur als Option verfügbar. Einheitliche Standards fehlen.

Nähere Infos gibt‘s beim jeweiligen Händler. Ein Überblick über die aktuelle Auswahl haben wir hier unten für Sie zusammengestellt:

Automarke Smartphone-System Carplay Smartphone-System Android Mercedes 2016 A-Klasse 2016 B-Klasse 2016 CLA-Klasse 2016 CLS-Klasse 2016 E-Klasse Cabriolet 2016 E-Klasse Coupé 2016 GLA-Klasse 2016 GLE-Klasse 2017 A-Klasse 2017 B-Klasse 2017 CLA Coupé 2017 CLA Shooting Brake 2017 CLS Coupé 2017 CLS Shooting Brake 2017 E-Klasse Cabriolet 2017 E-Klasse Coupé 2017 E-Klasse Limousine 2017 E-Klasse T-Modell 2017 GLA 2017 GLE 2017 GLE Coupé Audi 2017 A3 2017 A4 2017 A5 2017 Q2 2017 Q7 2017 TT 2016 Audi Q7 2017 Audi A3 2017 Audi A4 2017 Audi A5 Coupé 2017 Audi A6 2017 Audi A7 2017 Audi Q2 2017 Audi Q5 2017 Audi R8 2017 Audi TT BMW 2017 2er Serie 2017 3er Serie 2017 4er Serie 2017 6er Serie 2017 7er Serie 2017 X3 2017 X4 2017 X5 2017 X6 Opel 2016 Adam 2016 Karl 2016 Corsa 2016 Astra 2016 Insignia 2016 Adam 2016 Karl 2016 Corsa 2016 Astra 2016 Insignia Skoda Mirrorlink 2016 Fabia 2016 Octavia 2016 Rapid 2016 Superb 2016 Yeti 2016 Fabia 2016 Fabia Combi 2016 Octavia 2016 Octavia Combi 2016 Rapid 2016 Rapid Spaceback 2016 Superb 2016 Superb Combi 2016 Yeti 2017 Kodiaq Seat Mirrorlink 2016 Alhambra 2016 Ibiza 2016 Leon 2016 Toledo 2017 Ateca 2016 Fabia 2016 Fabia Combi 2016 Octavia 2016 Octavia Combi 2016 Rapid 2016 Rapid Spaceback 2016 Superb 2016 Superb Combi 2016 Yeti 2017 Kodiaq Toyota Mirrorlink VW Mirrorlink 2016 Beetle 2016 Beetle Cabriolet 2016 CC 2016 e-Golf 2016 Fox 2016 Golf 2016 Golf R 2016 Golf Sportsvan 2016 GTI 2016 Jetta 2016 Lamando 2016 Passat 2016 Polo 2016 Scirocco 2016 Sharan 2016 Spacefox 2016 Tiguan 2016 Touran Android Auto 2016, 2017 Beetle 2016, 2017 Beetle Cabriolet 2016, 2017 CC 2016, 2017 Golf 2016, 2017 Golf Cabriolet 2016, 2017 Golf Sportsvan 2016, 2017 Golf Variant 2016, 2017 Jetta 2016, 2017 NMS-Passat 2016, 2017 Passat 2016, 2017 Passat Variant 2016, 2017 Polo 2016, 2017 Scirocco 2016, 2017 Sharan 2016, 2017 Tiguan 2016, 2017 Touran 2017 CrossFox 2017 Fox 2017 Golf 2017 Saveiro 2017 Voyage 2016, 2017 Amarok 2016, 2017 Caddy 2016, 2017 California 2016, 2017 Caravelle 2016, 2017 Multivan 2016, 2017 Transporter 2017 Crafter Kia Android Auto Hyundai Android Auto Volvo 2016 XC90 2017 S90 2017 V90 XC90 S90 V90 V90 Cross Country

Quelle: Apple Carplay und Anroid Auto

ml