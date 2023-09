Smart prallt genen modernsten Blitzer – das Internet feiert

Mit Blitzern hat Berlin 2022 rund 100 Millionen Euro eingenommen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Bei einem Unfall ist ein Smart in Berlin in einen Blitzer gekracht. Das Netz feiert die zerstörte Radarfalle. Doch die Freude dürfte nur von kurzer Dauer sein.

Dass Autofahrer nicht die größten Fans von Blitzern sind, dürfte klar sein. Immerhin wird es meistens ziemlich teuer, wenn das Gerät auslöst. Nicht selten lassen Autofahrer ihren Frust an den Geräten aus. In Ratingen wurde ein Blitzer mit Benzin in Brand gesetzt. Einige Kilometer weiter in Essen trat ein Mann die Radarfalle einfach um. Und auch Berlins modernster Blitzer am Tempelhofer Damm wurde nun zerstört.

An der Auffahrt zur A100 ertappte die Blitzersäule in den vergangenen Monaten wohl zahlreiche Raser. Damit ist aber nun Schluss – jedenfalls fürs Erste! Denn die Radarfalle wurde am Wochenende Opfer eines Smarts. Dieser hatte zuvor schon einige Poller umgerissen. Auf TikTok, Instagram und Facebook freuten sich die Nutzer. Warum das Internet womöglich aber zu früh gefeiert hat, erfahren Sie auf 24auto.de.