Kuriose Verkehrsteilnehmer: Schwanenfamilie sorgt auf A7 für kilometerlangen Stau

Von: Simon Mones

Normalerweise drehen Schwäne im Wasser ihre Runden. Eine neunköpfige Familie erkundete am Dienstagmorgen aber den Standstreifen der A7 und sorgte für einen kilometerlangen Stau.

Als Polizeibeamter erlebt man so manchen kuriosen Einsatz. Manchmal sind diese rätselhaft, etwa weil ein Anhänger auf einem Auto steht. Es kann aber auch ganz schön tierisch werden. Etwa, wenn sich eine Schwanenfamilie unter die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn mischt. So geschehen am Dienstag (27. Juni) auf der A7 bei Sieverstedt in Schleswig-Holstein.

Mitten im Berufsverkehr watschelte die neunköpfige Schwanenfamilie gegen 6.30 Uhr in Fahrtrichtung Norden über den Standstreifen von Deutschlands längster Autobahn. Für Mutter, Vater und die sieben Jungtiere bestand während des gemeinsamen Ausflugs höchste Lebensgefahr wegen der heranrasenden Autos.

Polizei muss A7 wegen Schwanenfamilie sperren

Glücklicherweise hatten viele Autofahrer aber ein Herz für Tiere und meldeten die abenteuerlustige Schwanenfamilie der Polizei. Die Rettungsaktion war jedoch alles andere als problemlos. Für die flauschigen Verkehrsteilnehmer gab es „weit und breit keinen Ausweg“, wie die Polizei schrieb.

Diese Schwanenfamilie hatte sich für ihren Wandertag ausgerechnet die A7 ausgesucht. © Polizeidirektion Flensburg

Die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Nord sperrten die A7 – immerhin eine der wichtigsten überregionalen Autobahnen – daher kurzerhand in Fahrtrichtung Nord, um die Tiere in Sicherheit bringen zu können. Anschließend wurde die gefiederte Großfamilie mithilfe der Autobahnmeisterei über die Fahrbahn zu einem Tor geführt und gelangte so wieder in ihr Gewässer.

Mini-Schwäne von Hilfe nicht begeistert

Für die Jungtiere war dieser Marsch allerdings etwas beschwerlich und so wurden sie „die letzten 100 m vor den Augen der angriffslustigen Eltern kurzerhand in zwei Maurerbütten zum Tor getragen“. Diese waren von der Hilfe jedoch alles andere als begeister und wurden bissig, wie Polizei-Sprecherin Sandra Otte im Gespräch mit RTL erklärte. Die Beamten mussten also aufpassen, dass die Schwäne nicht zu hacken: „Das tut auch bei kleinen Schwänen ordentlich weh!“

Das Problem: Die Polizisten hatten auch Zeitdruck. Denn zahlreiche Pendler warteten darauf, dass die Sperrung aufgehoben wird und es endlich weitergeht. Zum Wohle der Tiere nahmen sie jedoch alle die Verzögerung in Kauf, ohne sich zu beschweren. Gegen 7 Uhr war dann alles geregelt und die Sperrung konnte wieder aufgehoben werden. Zwischenzeitlich hatte sich der Verkehr über vier Kilometer gestaut.