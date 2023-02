Roboter-Taxis: Passagiere fühlen sich ohne Fahrer unsicher

Von: Marcus Efler

Autonom fahrende Shuttle-Dienste breiten sich zunehmend aus. Meist ist ein Sicherheitsfahrer an Bord, aber das soll sich ändern – Kunden mögen das nicht.

Der technologische Fortschritt bei autonomen Fahrzeugen funktioniert nicht ganz so reibungslos, wie sich Entwickler und Anbieter das vor einigen Jahren noch ausgemalt hatten. Das gilt ganz besonders auch für die sogenannten Robotaxis, also selbstständig fahrende Shuttle-Services. So haben Mercedes und Bosch eine gemeinsame Entwicklung schon vor einiger Zeit wieder gestoppt – ebenso wie Toyota vorerst seine Pläne, nachdem es bei den Paralympics zu einem Unfall mit Personenschaden gekommen war.

Fahrzeuge des Start-ups Vay dürfen ohne einen Sicherheitsfahrer unterwegs sein – werden aber von einer Zentrale aus überwacht und ferngesteuert. © Markus Scholz/dpa

Vor allem, wenn die Fahrzeuge ohne Sicherheitsfahrer unterwegs sind (wie es bald auch in Hamburg geplant ist), häufen sich mit zunehmendem Einsatz die Probleme. San Francisco bremst die Anbieter Waymo von Alphabet/Google und Cruise von General Motors daher schon wieder ein: Immer wieder blockieren deren Fahrzeuge Straßen und Kreuzungen.

Auch Fahrgästen fehlt das Vertrauen in das Fahrzeug, wenn kein menschliches Begleitpersonal an Bord ist. Rund die Hälfte der Teilnehmer einer Studie des Berliner Zentrums Technik und Gesellschaft (ZTG) gab an, sie würden sich in einem solchen Taxi nicht wohlzufühlen. Rund 26 Prozent bezeichneten ihr Sicherheitsgefühl sogar als „schlecht“ oder „sehr schlecht“.

Besonders ältere Menschen sind skeptisch. In der Gruppe der Teilnehmer über 65 Jahren lag die Ablehnungsquote bei 39 Prozent. Befragt wurden Personen, die im Rahmen eines Pilotprojekts mit seinem selbstfahrenden Bus unterwegs waren – allerdings mit Sicherheitspersonal. Diese Erfahrung bewerteten 96 Prozent der Passagiere wiederum als „gut“. (Mit Material von SP-X)