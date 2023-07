Amazon: Speziell entwickelter Elektro-Transporter von Rivian kommt nach Deutschland

Von: Sebastian Oppenheimer

Die Elektro-Lieferwagen von Rivian sind ab sofort auch in Deutschland im Dienste von Amazon unterwegs. © Amazon

In den USA sind die speziell für Amazon entwickelten Elektro-Lieferwagen von Rivian bereits im Einsatz – nun kommen sie auch noch Deutschland.

Mitte der 2010er-Jahre startete die Post in Deutschland ein eher ungewöhnliches Projekt: Sie wurde quasi zum Elektroauto-Hersteller. Weil kein renommierter Autobauer ein passendes E-Lieferfahrzeug im Portfolio hatte, übernahm der Bonner Logistik-Konzern Ende 2014 den Hersteller Streetscooter – 2016 startete dann die Serienproduktion. Später zeigten sich allerdings Probleme mit dem E-Transporter, speziell im Winter und die Verluste wuchsen. 2022 wurde das Start-up wieder weiterverkauft. Beim Online-Versandgiganten Amazon setzt man auf ein anderes Konzept. Der junge E-Autobauer Rivian entwickelte ein speziell auf die Bedürfnisse von Amazon zugeschnittenes Lieferfahrzeug. Nun kommt der Amazon-Rivian-Lieferwagen kommt jetzt auch nach Deutschland, wie 24auto.de berichtet.

In den kommenden Wochen werden nun mehr als 300 Rivian-Lieferwagen in den Großräumen München, Berlin und Düsseldorf an den Start gehen. In den USA sind die Rivian-Lieferwagen bereits seit vergangenem Jahr unterwegs. Mehr als 3.000 Fahrzeuge sind dort bisher im Einsatz, die insgesamt mehr als 500 amerikanische Städte und Regionen beliefern.