Blitzermarathon 2023: Nicht alle Bundesländer nehmen teil – wo Autofahrer aufpassen müssen

Von: Simon Mones

Am Freitag steht der bundesweite Blitzermarathon an. In einigen Bundesländern sollten Autofahrer jedoch schon jetzt den Fuß vom Gas nehmen, wenn sie ein Bußgeld vermeiden wollen.

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern auch der Blitzermarathon. In ganz Deutschland werden dann mobile Blitzer aufgestellt. Geschenke werden dabei jedoch nicht verteilt, stattdessen hagelt es für die erwischten Raser Bußgelder und Punkte in Flensburg. Doch wann und wo müssen Autofahrer auf der Hut sein?

Blitzermarathon 2023: Wo Autofahrer aufpassen müssen

In diesem Jahr steigt der Blitzermarathon im Rahmen der europäischen „Speedweek“ am Freitag, 21, April. Heißt: Nicht nur in Deutschland besteht in dieser Woche die Gefahr, von Radarfallen erwischt zu werden, wenn man zu schnell ist. Wie schon 2022 nehmen aber nur einige Bundesländer an der Aktion teil. Laut AutoBild sind das:

Baden-Württemberg

Bayern

Brandenburg

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Blitzermarathon 2023: Viele Bundesländer kontrollieren die ganze Woche

Besonders in Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein müssen Autofahrer dabei wachsam sein. In diesen Bundesländern kontrolliert die Polizei bereits ab Montag verstärkt – und das die gesamte Woche.

Beim Blitzermarathon macht die Polizei bundesweit Jagd auf Raser. © Uwe Anspach/dpa

In den anderen teilnehmenden Bundesländern wird derweil nur am Freitag kontrolliert. Sicher fühlen sollten sich Autofahrer deswegen aber noch nicht. Alleine in Bayern sollen 1.800 Messstellen eingerichtet werden. 160 davon in der Landeshauptstadt München. Wo im Rahmen des Blitzermarathons kontrolliert wird, steht auf der Website des bayerischen Innenministeriums.

Blitzermarathon 2023: Zweite Runde im August

Es ist zudem bereits die zehnte Auflage des Blitzermarathons, wie das europäische Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“ mitteilte. Das Datum für die nächste Auflage steht bereits fest: Vom 7. bis 13. August sind die mobilen Radarfallen im Rahmen der „Speedweek“ wieder im Dauereinsatz.

2022 hatten 19 Länder in Europa an der Aktion teilgenommen und dabei 104.315 Raser erwischt. Am eiligsten hatte es ein deutscher Autofahrer. Mit 190 raste ein Mann in Bayern über eine Landstraße. Erlaubt waren 80 km/h. Ähnlich erschreckend: Ein anderer Fahrer fuhr mit Tempo 90 durch eine Ortschaft, in der nur 50 km/h erlaubt waren. Als Belohnung gab es Punkte und ein Fahrverbot.