Punkte in Flensburg: Mercedes-CLA-Fahrer ganz vorn dabei

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Laut der Auswertung eines Vergleichsportals sammeln Fahrer des Mercedes CLA besonders häufig Punkte in Flensburg. (Symbolbild) © Mercedes-Benz

Ein Vergleichsportal hat untersucht, welche Automodelle besonders häufig Punkte sammeln. Spitzenreiter sind demnach Fahrer des Mercedes CLA.

Wer sich nicht an die Verkehrsregeln hält, dem drohen bei schwereren Verstößen Punkte in Flensburg. Landläufig spricht man von der „Verkehrssünderkartei“ – im offiziellen Behördendeutsch nennt sich das Punktekonto aber „Fahreignungs-Bewertungssystem“. Bei acht oder mehr Punkten wird die Fahrerlaubnis entzogen – und so ein Fall wird dann wiederum im „Fahreignungsregister“ (FAER) festgehalten.

Nun zeigt eine Auswertung, welche Marken und Modelle besonders häufig Punkte sammeln, wie 24auto.de berichtet.

Das Vergleichsportal Verivox hat anonymisierte Daten aus Kfz-Versicherungsabschlüssen untersucht, die über das eigene Portal erfolgten. Demnach sammeln Fahrer des Mercedes CLA am häufigsten Punkte: Die Lenker des Stuttgarter Modells liegen dabei 70 Prozent über dem Durchschnitt. Auf dem zweiten Rang landete der Škoda Superb. Auffällig stark in den Top 10 der Punktesünder vertreten ist die Marke Audi – gleich sechs Fahrzeuge der Ingolstädter sind darunter: A5, Q5, A1, A6, TT und A4.