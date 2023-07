Zurück an der Spitze: Porsche-Fahrer sammeln die meisten Punkte in Flensburg

Teilen

Porsche-Fahrer sammeln die meisten Punkte in Flensburg. © PanoramiC/Imago

Porsche hat sich einen unrühmlichen Spitzenplatz zurückgeholt: Die Fahrer der Sportwagenmarke sammelten die meisten Punkte in Flensburg. Cupra-Besitzer haben ihre Lektion derweil gelernt.

Mehr zum Thema Zurück an der Spitze: Porsche-Fahrer sammeln die meisten Punkte in Flensburg

Einen Testsieg schreiben sich Autohersteller sehr gerne auf die Fahnen. Genauso wie den Titel „Auto des Jahres“. Immerhin kurbelt das die Verkaufszahlen an. Es gibt aber auch Rankings, in denen keiner gerne weit vorne landen möchte. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass die eigenen Kunden besonders fleißig darin sind, Punkte in Flensburg zu sammeln.

Doch einer muss den unrühmlichen Titel holen und das war Porsche. Die Sportwagenschmiede holte den vom Vergleichsportal Check24 vergebenen Negativ-Titel damit wieder zurück nach Zuffenhausen. Im vergangenen Jahr hatte man diesen an die VW-Konzern-Schwester Cupra verloren. Auf 24auto.de erfahren Sie, wie viele Porsche-Fahrer Punkte in Flensburg haben.