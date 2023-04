„Geile Aktion“ – Autofahrer lassen sich von Klima-Kleber-Blockade nicht aufhalten

Von: Simon Mones

Immer wieder legen die Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ mit ihren Blockaden den Verkehr still. In Berlin haben sich die Autofahrer davon aber nicht aufhalten lassen.

Die Berliner sind aktuell einfach nicht zu beneiden. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die „Letzte Generation“ den Verkehr in der Hauptstadt nicht lahmlegt. Und auch die Formel E war vor den Protesten nicht sicher. Bei vielen Hauptstädtern liegen die Nerven blank. Manche reagierten aber äußerst kreativ und ließen sich von den Blockaden nicht aufhalten.

Klima-Kleber blockieren Straße – Autofahrer lassen sich davon nicht stoppen

Zumindest im Kreisverkehr am Ernst-Reuter-Platz fanden die Autofahrer am Dienstag (25. April) eine Lösung, mit der die Klima-Kleber so wohl nicht gerechnet haben dürften. Völlig unbeeindruckt von den Klimaaktivisten floss der Verkehr einfach weiter. Nur halt eben über den Rasen im Inneren des Kreisels.

Am Ernst-Reuter-Platz floss der Verkehr trotz Klima-Klebern weiter. © Paul Zinken/dpa

Ganz legal ist diese friedvolle Reaktion auf den Protest der Klima-Kleber jedoch nicht. Es darf aber bezweifelt werden, dass die Berliner Polizei die Autofahrer anhand des Videomaterials im Internet zur Rechenschaft ziehen wird. Anders sieht das bei einem Autofahrer aus Düsseldorf, aus, der einen Klima-Kleber auf die Straße schubste. Und auch einem Berliner, der die Aktivisten an den Haaren von der A100 zog, könnte Ärger drohen.

Klima-Kleber blockieren Straße: „Und wenn sie nicht gestorben sind, kleben sie immer noch.“

Selbst bei Unterstützern der Klimabewegung stößt die Protestform der Klimaaktivisten auf immer mehr Ablehnung. Die Gruppierung Friday for Future distanzierte sich zuletzt sogar von der „Letzten Generation“. Die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen zudem, wie genervt die meisten Deutschen von den Protesten der „Letzten Generation“ sind.

„Anders kann man es auch nicht machen. Kleben lassen!“

„Geile Aktion – von den Autofahrern natürlich.“

„Und wenn sie nicht gestorben sind, kleben sie immer noch.“

„Gut gemacht, liebe Berliner Mitbürger! Zeigen wir denen, dass wir uns das nicht gefallen lassen.“

„Umfahren ist das Gegenteil von umfahren.“

„Wehe, die Polizei versucht da jemandem von den Autofahrern einen Strafzettel zu schreiben.“