Promillegrenze wankt: Dürfen E-Scooter-Fahrer bald mehr trinken?

Von: Marcus Efler

Für Fahrer von E-Scootern gilt mit 0,5 Promille dieselbe Alkoholgrenze wie für Autofahrer. Möglicherweise sind bald 1,6 Promille erlaubt – wie für Radfahrer.

Alkohol im Straßenverkehr ist kein Kavaliersdelikt, Trunkenheit am Steuer verursacht viele Unfälle mit Personenschaden. Wer ein motorisiertes Fahrzeug außer E-Bikes bewegt, für den gilt die Grenze von 0,5 Promille Blutalkoholgehalt – egal, ob er im Auto unterwegs ist (wie dieser Zeitgenosse, der sich so gar nicht an die Regel hielt), oder per E-Roller (wie About-You-Chef Tarek Müller)

Letzterer wurde mit 1,3 Promille erwischt – und würde künftig dafür allerdings straffrei ausgehen. Jedenfalls, wenn es nach dem Willen einiger Experten und auch dem ADAC geht, die eine deutliche Anhebung der Grenze zur Strafbarkeit empfehlen.

Dürfen bald auch Betrunkene E-Scooter fahren? (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Demnächst beschäftigt sich der in Goslar tagende Verkehrsgerichtstag, dessen Empfehlungen oft in Gesetze einfließen, mit dieser Frage. Auf der Tagesordnung steht die Frage, ob die Promillegrenze für Fahrer von Elektro-Scootern auf 1,6 Promille angehoben werden soll – wie sie für Radfahrer mit und ohne E-Motor gilt.

Schließlich, so das Argument des ADAC, seien die Roller mit einem Höchsttempo von 20 km/h einem Fahrrad näher als einem Auto. Es müssen belohnt werden, wenn ein Betrunkener statt mit dem Auto auf einem „weit weniger gefährlichen E-Scooter“ fährt.

Promillegrenze wankt – auch E-Scooter sind nicht ungefährlich

Dabei sind auch die Stromroller alles andere als ungefährlich. 1,7 Prozent der knapp 326.000 Verunglückten im Straßenverkehr waren im letzten Jahr mit einem solchen Gefährt unterwegs, allerdings vermuten Experten eine hohe Dunkelziffer. Bei einer Untersuchung des Düsseldorfer Instituts für Rechtsmedizin halbierte sich die Fahrleistung der Probanden auf einem Roller schon bei 0,3 Promille.

Auch das Fehlen einer Helmpflicht spricht nicht unbedingt dafür, dass E-Scooter für betrunkene Verkehrsteilnehmer zum Fortbewegungsmittel der Wahl werden.