Porsche setzt auf Elektroautos: 911 bleibt Ausnahme

Der Porsche 911 ist das bekannteste Sportwagenmodell des Autobauers aus Stuttgart-Zuffenhausen. © STEFAN BOGNER/Porsche AG

Porsche setzt in Zukunft voll auf Elektroautos, und das auch im Motorsport. Nur der 911 darf seinen Verbrenner behalten, solange es geht.

Dass nur Verbrenner emotional sein sollen, will Porsche partout nicht gelten lassen. Der Sportwagenbauer ist gerade sehr aktiv, um neue Elektroautos marktreif zu machen. Porsches Motorsportabteilung hat den neuen Formel E-Renner 99X Electric Gen3 leichter gemacht als das Exemplar der vergangenen Generation. Zudem wurde die Batterie modifiziert. Das so gewonnene Know-how fließt in die Serienentwicklung ein.

Die Verbesserung der Rekuperation zum Beispiel. Konnte die Vorgänger-Generation des Formel E-Autos noch mit 250 Kilowatt rückspeisen, sind es heute 600. Ein starker Bremsvorgang erzeugt also so viel Energie, als würde man mit 600 Kilowatt laden. So viel Ladeleistung bringt aktuell nicht einmal die stärkste Ladesäule.