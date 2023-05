Porsche bringt 718 Spyder als RS-Modell

Markante Carbon-Front: 500 PS beschleunigen den Porsche 718 Sypder RS in 3,4 Sekunden auf Tempo 100. © Porsche AG/dpa-tmn

Während das elektrische Folgemodell schon in Arbeit ist, legt Porsche noch einmal beim Verbrenner nach: Der neue 718 Spyder RS wird zum stärksten Boxster in der Historie der Baureihe. Und zum teuersten.

Stuttgart – Dass der Porsche Boxster zum Elektroauto wird, ist ein offenes Geheimnis. Doch bis es so weit ist, legt Porsche noch einmal ein neues Verbrenner-Top-Modell aus: 718 Spyder RS heißt der puristische Zweisitzer, der mit einer Leistung von 368 kW/500 PS zum stärksten Vertreter der mittlerweile 30 Jahre alten Baureihe wird. Dafür montiert Porsche in dem Sportwagen analog zum Cayman GT4 RS den 4,0 Liter großen Sechszylinder-Sauger aus dem Porsche 911 GT3 und ermöglicht so auch deutlich bessere Fahrleistungen.

In 3,4 Sekunden auf Tempo 100

Mit bis zu 450 Nm beschleunigt der zudem deutlich abgespeckte Spyder laut Porsche binnen 3,4 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht bei Vollgas bis zu 308 km/h. Den Verbrauch gibt der Hersteller dabei mit 13,0 Litern und den CO2-Ausstoß mit 294 g/km an.

Spitze ist der an seiner von großen Öffnungen durchbrochenen Carbon-Front und dem luftigen Notverdeck zu erkennende Spyder RS aber nicht nur auf der Straße: Mit einem Grundpreis von 155 575 Euro übernimmt er auch an der Kasse die Pole-Position. dpa