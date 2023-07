Kontrolle durch die Polizei: Genügt eine Kopie des Fahrzeugscheins?

Von: Simon Mones

Teilen

Viele Autofahrer haben den Fahrzeugschein nur als Kopie dabei. Doch reicht diese bei einer Polizeikontrolle aus?

Für Autofahrer gibt es eine Vielzahl wichtiger Dokumente: Neben dem Führerschein sind vor allem der Fahrzeugschein und der Fahrzeugbrief wichtig. Die Fahrerlaubnis ist meist im Original mit dabei – auch wenn sie sich legal in einer App speichern lässt – den Fahrzeugschein nehmen viele Autofahrer indes oft nur als Kopie mit. Aber genügt das bei einer Polizeikontrolle?

Autofahrer müssen original Fahrzeugschein vorzeigen – Kopie reicht nicht

Diese Frage lässt sich klar und deutlich beantworten: Nein! Die Zulassungsbescheinigung Teil I, so die offizielle Bezeichnung, muss immer im Original im Auto mitgeführt werden. Eine Kopie reicht bei einer Polizeikontrolle also nicht aus. Festgelegt ist das in § 11 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV).

Der Fahrzeugschein muss immer im Original mitgeführt werden. © Eibner-Pressefoto/Imago

Dort heißt es: „Die Zulassungsbescheinigung Teil I oder das entsprechende Anhängerverzeichnis nach Absatz 2 ist vom jeweiligen Fahrer des Kraftfahrzeugs mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.“ Der Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II) muss indes nicht mitgeführt werden und sollte daher sicher zu Hause verwahrt werden.

Fahrzeugschein im Auto verwahren ist keine gute Idee

Wer dennoch nur eine Kopie des Fahrzeugscheins dabei hat, riskiert ein Verwarngeld in Höhe von zehn Euro. Damit das erst gar nicht passiert, deponieren viele Autofahrer die Zulassungsbescheinigung Teil I gleich im Auto. Besonders bliebt, sind dabei das Handschuhfach oder die Sonnenblende. Im Fall einer Polizeikontrolle ist der Fahrzeugschein dann auch direkt griffbereit.

Spektakuläre Streifenwagen: Die coolsten Polizeiautos aus aller Welt Fotostrecke ansehen

Das ist jedoch keine gute Idee und kann im Fall des Diebstahls zum Problem werden und den Versicherungsschutz gefährden. Die Kosten, um einen neuen Fahrzeugschein zu beschaffen, sollte dieser verloren gehen, tun derweil deutlich weniger weh. Im Verlustfall reichte eine Kopie ebenfalls nicht aus, da das Dokument meist sofort neu ausgestellt werden kann.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Es ist daher besser, die Fahrzeugpapiere zusammen mit den Versicherungsunterlagen und dem Autoschlüssel an einem festen Ablageort in der Wohnung aufzubewahren. Auch dann, wenn mehrere Personen auf das Auto Zugriff haben und es gemeinsam nutzen.