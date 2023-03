Doppelt falsch geparkt: Polizei schleppt Sportwagen von Ferrari und Lamborghini ab

Von: Simon Mones

In Berlin wurden gleich zwei Sportwagen von der Polizei abgeschleppt, weil sie falsch geparkt hatten. Sehr zur Freude zahlreicher Twitter-Nutzer.

Wer am Straßenverkehr teilnimmt, der muss sich an bestimmte Regeln halten. Doch so mancher Autofahrer scheint zu denken, dass er über dem Gesetz steht. Dass dem nicht so ist, haben die Besitzer von zwei Sportwagen in Berlin nun am eigenen Leib erfahren. Weil diese in einer Sperrzone – respektive Grenzzone wie auf Twitter angemerkt wurde – standen, ließ die Polizei den Ferrari 488 und den Lamborghini Huracán kurzerhand versetzen.

„Beide parkten auf einer Sperrfläche & im 5-Meter-Bereich der Kreuzung“, schrieb die Berliner Polizei auf Twitter. Die „Beweisfotos“ der Sportwagen am Haken lieferte sie gleich mit. Zuvor hatte eine Fahrradstreife die beiden Falschparker am Kurfürstendamm entdeckt und die Abschleppaktion eingeleitet.

Das blieb auch den Passanten auf Berlins Luxusstraße nicht verborgen. Wie die Polizei betonte, wurden die Beamten dabei von vielen interessierten Menschen beobachtet. Kein Wunder, immerhin sieht man es nicht allzu häufig, dass ein so wertvoller Sportwagen abgeschleppt wird.

Wie der Tagesspiegel berichtet, ist das Abschleppen von Falschparkern und sichergestellten Autos für die Bundeshauptstadt ein millionenschweres Minusgeschäft. Alleine 2022 verbuchte Berlin bis zum November einen Verlust von mehr als 4,2 Millionen Euro. Das ergab eine noch unveröffentlichte Anfrage des Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg (Linke).

Doppelt falsch geparkt: Twitter-Nutzer spotten über Sportwagen-Besitzer

Wenig verwunderlich, dass viele Twitter-Nutzer unter dem Post erfreut reagierten. „Sehr gut. Gerne öfters“, schreibt einer. Andere hätte sich indes gewünscht, dass der Ferrari und der Lamborghini nicht nur versetzt werden, sondern auf einen Verwahrungshof kommen. Immerhin dürfte die Strafe den Besitzern kaum wehtun, wie ein Twitter-Nutzer betont: „Die Gebühren dafür zahlen die vermutlich aus der Portokasse.“

So mancher nimmt es hingegen mit einer Prise Humor und Sarkasmus: „Hä? Haben diese Fahrzeuge nicht automatisch eine stadtweite Parkerlaubnis?“ Eine andere Nutzerin scherzt: „Und ich habe meinen Gärtnern noch gesagt, sie sollen gut auf meine Autos aufpassen. Toll.“ Ein anderer Twitter-User hat wiederum seine ganz eigene Theorie: „Teure Autos fahren, aber keene Kohle für den Führerschein gehabt.“ Auch die Vermutung, dass es sich um Autos von Clan-Mitgliedern handeln könnte, findet sich häufiger.