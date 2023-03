Polizei stoppt Geisterfahrerin – die klaut den Streifenwagen

Von: Marcus Efler

Erst zu schnell, dann falsch herum – und schließlich im Streifenwagen abgehauen: Eine Nacht lang hielt eine VW-Fahrerin die Polizei auf Trab.

Man trifft sich immer zweimal im Leben. Manchmal sogar in derselben Nacht. In diesem Fall: Die Polizei und die Fahrerin eines VW Golf. Letztere fiel nämlich, erstens, nächtens auf der A9 bei Halle mit stark überhöhter Geschwindigkeit einer Zivilstreife auf (was ein wenig an den Fall mit diesem Raser erinnert). Die Beamten kontrollierten die 29-Jährige auf Drogen und Alkohol. Nachdem beide Tests negativ ausfielen, ließen sie die Polin weiterfahren. Was sich im Nachhinein als Fehler erwies.

Polizei stoppt Geisterfahrerin – die klaut den Streifenwagen

Die Polizei um Leipzig hatte eine aufregende Nacht. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Denn etwa eine Stunde später kam es zum zweiten Polizei-Kontakt, und der ging für die Staatsmacht ein bisschen peinlich aus. Nach einem Notruf rückte nämlich die Autobahn-Polizei aus und stoppte dieselbe Golf-Fahrerin, die bei Leipzig auf derselben Autobahn unterwegs. Diesmal allerdings in die falsche Richtung.

Was dann passierte, beschreibt der Polizeibericht eher nüchtern: „Die Beamten stellten ihr Einsatzfahrzeug VW Passat mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Standstreifen der Richtungsfahrbahn Berlin ab und begaben sich zum Pkw und der Fahrerin.“ Sie begleiteten die Geisterfahrerin sodann zum Blaulicht-Passat – und gingen zurück, um den unbeleuchteten Golf zu sichern. Da „setzte sich die Tatverdächtige plötzlich in das Einsatzfahrzeug und flüchtete mit dem Funkstreifenwagen in Richtung Berlin“.

Polizei stoppt Geisterfahrerin – und sucht Zeugen

Den daraufhin einsetzenden Funkverkehr kann man sich vorstellen. „Hinzugezogene Einsatzkräfte“ stellten das Polizeiauto und dessen Leiherin kurz darauf auf einer Landstraße. Nun laufen „Ermittlungen wegen eines unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs“. Zeugen werden gesucht. Wer durch ein Polizeiauto mit einer Frau am Steuer gefährdet wurde, möge sich unter 0341/ 255-2910 bitte melden.