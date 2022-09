Führerscheinprüfung: Die 11 Fragen, bei denen die meisten Prüflinge durchfallen

Jeder Autofahrer muss in Deutschland erst einmal durch die Führerscheinprüfung. Manche Fragen erweisen sich dabei als Stolperstein.

Die Fahrschule soll Fahranfänger auf die Führerscheinprüfung vorbereiten, die in diesem Jahr einmal mehr überarbeitet worden ist. So gibt es beispielsweise neue Fragen. Doch auch die bestehenden Fragen sorgen bei Autofahrern und solchen, die es gerne werden wollen, für Schweißperlen auf der Stirn. Wer so manche Frage nicht beantworten kann, sollte besser noch mal die (Fahr)Schulbank drücken. Es gibt jedoch auch Fragen, an denen viel Fahrschüler gerne scheitern.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Manchmal ähneln sich die Fragen oder beinhalten kleine Fallstricke, die nicht sofort erkenntlich sind. Oftmals sind zudem mehrere Antworten möglich, es empfiehlt sich also, die Fragen genau zu lesen und in Ruhe über die Antwort nachzudenken.

So manche Frage erweist sich bei der Theoretischen Führerscheinprüfung als Stolperstein. © Rolf Vennenbernd/dpa

1. Sie überholen auf einer Autobahn. Von hinten nähert sich ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit, Lichthupe und eingeschaltetem Blinker. Wie verhalten Sie sich?

a) Ich überhole zügig weiter.

b) Ich verzögere langsam.

c) Ich wechsele frühstmöglich auf den rechten Fahrstreifen.

Richtig sind a) und c).

a) Zu längerem Reaktionsweg.

b) Zu Schleuder- und Rutschgefahr.

c) Zu veränderten Reifengeräuschen.

Richtig sind b) und c).

Ich muss das Gutachten oder die Bestätigung ...

a) ... dem Fahrzeughersteller übersenden.

b) ... mitführen und gegebenenfalls die Zulassungsbescheinigung Teil I berichtigen lassen.

c) ... an der dafür vorgesehenen Stelle in der Zulassungsbescheinigung Teil II einkleben.

Richtig ist b).

a) 5 Meter

b) 7 Meter

c) 10 Meter

d) 15 Meter

Richtig ist c).

a) Auf Autobahnen.

b) Auf Kraftfahrstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für jede Richtung.

c) Auf Kraftfahrstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung.

Alle Antworten sind richtig.

Was bedeuten diese Verkehrszeichen? Fotostrecke ansehen

6. Was gilt nach einem gelben Ortsschild?

a) Bei Dunkelheit darf mit Standlicht gefahren werden.

b) Überholen darf nicht durch Hupen angekündigt werden.

c) Parkende Pkw dürfen mit der Parkleuchte gesichert werden.

Richtig sind b) und c).

a) Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen eintritt.

b) Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen kommen kann.

c) Weil dann der Bremskraftverstärker nicht mehr wirken kann.

Richtig sind a) und c).

Weil diese Öle ...

a) ... im Hausmüll entsorgt werden können.

b) ... weniger Reibung im Motor erzeugen.

c) ... den Kraftstoffverbrauch verringern.

Richtig sind b) und c).

a) Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen.

b) Auf Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen.

c) Vor Ein- und Ausfahrten von Grundstücken.

Richtig sind a) und b).

a) Räder haben Unwucht.

b) Federung ist schadhaft.

c) Stoßdämpfer sind defekt.

Alle Antworten sind richtig.

a) Anlasser defekt.

b) Betätigungseinrichtung der Hupe defekt.

c) Sicherung durchgebrannt.

Richtig sind b) und c).

