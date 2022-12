„Tschüss, Katalysator“: Video von aufsitzenden Autos geht viral

Von: Sebastian Oppenheimer

Aktuell gehen Videos einer Parkplatz-Auffahrt im US-Bundesstaat Texas viral. Ein TikTok-User filmt dort regelmäßig unzählige aufsitzende Autos.

Schadenfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und vermutlich auch ein Grund, wieso Videos von Missgeschicken jeglicher Art in den sozialen Medien gerne angeklickt werden. Ob gescheiterte Auspark-Aktionen, fehlgeschlagene Einpark-Manöver oder Fails an der Tankstelle – solche Aktionen sind in der Regel ein Hit im Web. Nun gibt es einen neuen: Ein Mann in den USA macht sich einen Spaß daraus, Fahrzeuge bei der Ein- beziehungsweise Abfahrt von einem Parkplatz zu filmen. Der Grund: Die Rampe dort ist baulich ziemlich fragwürdig gestaltet. Ein Zusammenschnitt der „schönsten“ Aufsetzer (weiter unten zu finden) hat inzwischen auf TikTok mehrere Millionen Aufrufe erzeugt.

„Tschüss, Katalysator“: Video von aufsitzenden Autos geht viral

Ein User namens davidgrimes17 legt sich offenbar des Öfteren mit seiner Kamera vor der Parkplatz-Auffahrt zu einer Arcade Bar in Houston im US-Bundesstaat Texas auf die Lauer. Denn die Rampe dort wurde dermaßen unglücklich gestaltet, dass nicht nur extrem tiefergelegte Autos, sondern nahezu Pkw jeder Bauart hier aufsitzen. Kurios ist, dass das Problem wohl schon länger besteht. Denn selbst Fotos von Google Street View aus dem April 2022 zeigen extreme Kratzer auf jener Rampe. Eigentlich würde man annehmen, wenn sich Gäste über Schäden an ihren Wagen beschweren, man vielleicht nachbessern würde – doch bis jetzt ist dem offenbar nicht so.

Video von aufsitzenden Autos geht viral – Filmer hat schon zahlreiche Clips gedreht

Jedenfalls scheint noch immer nicht jeder Gast die Tücken der Parkplatzauffahrt in Houston zu kennen. Und so konnte der TikTok-Filmer bereits zahlreiche Videos von Aufsetzern auf seinem Kanal hochladen. Die Art der Aufsetzer ist ziemlich vielfältig: Manche Fahrzeuge setzen mit dem Unterboden zwischen den Achsen auf, manche mit der Front, manche mit dem Heck. Tatsächlich ist die Rampe aber nicht der einzige Crash-Magnet in den USA: Auch ein Pfosten auf einem Supermarktplatz im US-Bundesstaat Maine wird immer wieder angefahren.

Video von aufsitzenden Autos geht viral – „Ich kann nicht hinsehen“

Speziell Autoliebhabern ist beim Anblick dieser Clips allerdings wohl eher nicht zum Lachen zumute. Denn zumindest der ein oder andere Aufsetzer dürfte durchaus seine Spuren am Fahrzeug hinterlassen. Die meisten User leiden jedenfalls mit den „Opfern“ der Auffahrt mit, wie zahlreiche Kommentare unter dem Video zeigen:

„Diese Auffahrt ist ein Verbrechen.“

„So viel Schmerz in einem Video!“

„Tschüss, Katalysator!“

„Ich kann nicht hinsehen.“

„Das ist ein Alptraum.“

„Warum ist das so verdammt lustig?“

„Das ist zu viel für meine Seele.“