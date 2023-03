Opel-Fahrerin rammt im Drogenrausch Autos – Litfaßsäule kracht auf Golf

Von: Sebastian Oppenheimer

In Dortmund lieferte sich eine 40-jährige Opel-Fahrerin eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei – die Raserei endete an einer Litfaßsäule.

Alkohol und Autofahren: Das verträgt sich absolut nicht. Gleiches gilt natürlich auch für alle anderen berauschenden Substanzen. Wie sehr der Fahrstil dadurch beeinflusst wird – und vor allem, wie gefährlich ein solcher Autofahrer für andere sein kann, zeigt eindrucksvoll ein Dashcam-Video von einer Suff-Fahrt, das die britische Polizei vor einiger Zeit veröffentlicht hat. Zumeist ist es einfach nur Glück, wenn dann ein daraus resultierender Unfall relativ glimpflich ausgeht – so wie kürzlich im Falle einer BMW-Fahrerin, die eine Ampel ummähte. Nun raste in Dortmund eine Opel-Fahrerin im Drogenrausch durch die Stadt – und verursachte einen spektakulären Unfall.

Opel-Fahrerin rast im Drogenrausch durch Dortmund – wilde Verfolgsjagd endet an Litfaßsäule

Wie die Polizei berichtet, gingen gegen 17.30 Uhr die ersten Anrufe von Autofahrern ein, die die Beamten über einen Opel informierten, der in Richtung der Dortmunder Innenstadt rauschte. Die 40-jährige Fahrerin überholte mit hohem Tempo andere Wagen und beschädigte dabei mindestens zwei Autos. Die Opel-Fahrerin stoppte allerdings nicht – sondern raste einfach weiter. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf.

Opel-Fahrerin rast im Drogenrausch durch Dortmund – und verursacht spektakulären Unfall

Die Jagd endete an einem geparkten VW Golf: In diesen krachte der Opel laut Polizei „ungebremst“. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf gegen eine Litfaßsäule geschleudert, woraufhin der Hauptteil der Säule auf dem VW einschlug und diesen zerquetschte – zum Glück befand sich darin niemand. Der Säulendeckel traf den Opel, wobei die Fahrerin verletzt wurde. Nach einem Drogenschnelltest – der den Konsum gleich mehrerer Rauschmittel anzeigte – wurde die Opel-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht.

Opel-Fahrerin rast im Drogenrausch durch Dortmund – „Gut, dass die aus dem Verkehr gezogen wurde“

In München war es vor einiger Zeit zu einem ähnlichen Crash gekommen – damals war ein BMW M2 in eine Litfaßsäule gerast. Auch hier hatte der Fahrer Glück im Unglück – und verließ den Unfallort weitgehend unverletzt. Im Falle des Unfalls in Dortmund möchte man sich nicht ausmalen, was geschehen wäre, wenn in dem Golf Menschen gesessen hätten. In den Kommentaren zum Facebook-Post der Polizei äußern die User ihre Meinung zu dem Vorfall:

„Nur gut, dass niemand mehr in dem Golf saß.“

„Nicht zu glauben!“

„Sie hat zig Menschenleben in Gefahr gebracht mit dieser hirnverbrannten Aktion.“

„Ich weiß nicht, wo manche den Führerschein gewonnen haben.“

„Unglaublich sowas. Führerschein weg und das auf Lebenszeit!“

„Gut, dass die aus dem Verkehr gezogen wurde.“