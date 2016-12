Österreich: Das Pickerl wird türkis

Jahresvignette 2017

+ © ASFINAG Das Pickerl 2017 wird türkis. Auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen gilt übrigens schon seit 1997 die Vignettenpflicht. © ASFINAG

Auto- und Motorradfahrer müssen für das Pickerl etwas tiefer in die Tasche greifen. Österreich hat die Mautgebühren für 2017 erhöht.

Der Preis für die Jahresvignette in Österreich beträgt nun 86,40 Euro (plus 70 Cent), für zwei Monate 25,90 Euro (plus 20 Cent) und das Zehn-Tages-Pickerl kostet jetzt 8,90 Euro (plus 10 Cent).

Die neue Vignette in der Farbe Türkis ist schon seit dem 25. November 2016 in über 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich.

Die Tarife für 2017 im Überblick



Fahrzeugart 10-Tages-Vignette 2-Monats-Vignette Jahres-Vignette Auto und Kfz bis 3,5 Tonnen € 8,90 € 25,90 € 86,40 Motorrad € 5,10 € 13,00 € 34,40

Wichtiger Hinweis: Alle Jahresvignetten 2016 (in Mandarin-Orange) sind noch bis einschließlich 31. Januar 2017 gültig.

Auf allen Pkw, Motorrädern und Wohnmobilen bis 3,5 Tonnen muss bereits bei Auffahrt auf eine Autobahn oder Schnellstraße eine Vignette ordnungsgemäß angebracht sein.

Sonst droht laut der österreichische Autobahnbetreibergesellschaft ASFINAG eine sogenannte Ersatzmautzahlung in Höhe von mindestens 120 Euro. Auch in anderen EU-Ländern drohen Maut-oder Vignetten-Sünder harte Strafen.

So klebt das Pickerl richtig

Richtig klebt das "Pickerl" innen an der Windschutzscheibe im linken oberen Bereich und hinter dem Rückspiegel, erklärt der ADAC. Tabu ist eine Anbringung hinter einem eventuell vorhandenen Tönungsstreifen.

Achtung: Auf der Windschutzscheibe dürfen sich keine österreichischen Vignetten aus den Vorjahren befinden, warnt der Automobilclub ACE.

Bei Motorrädern muss die Vignette gut sichtbar an einem nicht oder nur schwer zu entfernenden Bestandteil des Motorrades, etwa dem Tank oder dem Gabelholm, angeklebt werden. Motorradfahrern ohne „Pickerl“ droht eine Ersatzmaut von 65 Euro. Bei einer wiederverwendeten Vignette müssen Motorradfahrer 130 Euro bezahlen.

Schweiz und Slowenien

In der Schweiz und in Slowenien bleiben die Preise stabil. Die Pkw-Jahresvignette der Eidgenossen kostet weiterhin 38,50 Euro. In Slowenien werden für ein Jahr Pkw-Maut 110 Euro fällig, für einen Monat 30 Euro und für sieben Tage 15 Euro.

ampnet/nic/ml