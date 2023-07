1.000 Kilometer Umweg: Österreichische Familie macht verhängnisvollen Fehler bei Navi-Eingabe

Das Ziel war klar: Salzburg. Doch leider hatte eine österreichische Familie im Navi nicht die „Mozartstadt“ ausgewählt – sie strandete im Westerwald.

Eine Fahrt in den Urlaub sollte gut geplant sein: Vor der Abfahrt sollte man auf jeden Fall gründlich das Auto durchchecken – oder auch durchchecken lassen. Wichtig ist auch, die Mautkosten, die in vielen europäischen Ländern durchaus ins Geld gehen können, mit einzukalkulieren. Und bei der Routenplanung kann man sich auch Gedanken machen, in welchem Land sich vielleicht ein günstiger Tankstopp lohnt. Generell sollte man aber bei der Zieleingabe ins Navi gut aufpassen: Nicht, dass es einem ergeht wie nun einer österreichischen Familie.

Westerwald statt Österreich: Verzweifelte Familie setzt Notruf ab

Wie die Polizei berichtet, wollten die Reisenden von München über Salzburg nach Zagreb – allerdings unterlief ihnen bei der Eingabe des Ziels ein verhängnisvoller Fehler. Statt der Stadt in Österreich wählte die Familie eine gleichnamige Gemeinde im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz aus. Und ganz offensichtlich fiel dieser Fehler auch während einer stundenlangen Fahrt keinem auf. Um 4.30 Uhr ging dann bei der Rettungsleitstelle in Montabauer ein Notruf ein: Es handelte sich um die Familie aus Österreich, die nicht mehr weiter wusste.

Gewaltiger Umweg: Familie fährt rund 1.000 Kilometer umsonst

Nach einer Fahrt von mehr als 500 Kilometern war die Familie schlussendlich in der 200-Seelen-Gemeinde Salzburg im Westerwaldkreis gestrandet. Eine Streife rückte aus, um der Familie zu helfen: Die Beamten stellten den Österreichern die richtige Route im Navi ein. Insgesamt summierte sich allein der Umweg also auf etwa 1.000 Kilometer. Die Familie machte sich erneut auf den Weg, um ihre – jetzt noch deutlich längere Fahrt – in die kroatische Hauptstadt anzutreten.

Es ist nicht die erste Irrfahrt dieser Dimension. Vor etwa zwei Jahren fuhr ein 92-Jähriger ebenfalls rund 550 Kilometer in die falsche Richtung. Der Mann wollte die Einschulung seiner Enkelin nicht verpassen – hatte aber ebenfalls offensichtlich ein falsches Ziel ins Navi eingegeben. Damals war bereits eine Suchaktion nach dem vermissten Opa angelaufen, der schließlich in Rostock wieder auftauchte.