Porsche und Tesla kämpfen um Nordschleifen-Rekord: Wessen Elektroauto ist schneller?

Von: Simon Mones

Teilen

2022 hatte Porsche den Nürburgring-Rekord des Tesla Model S gebrochen. Mit dem neuen Track Paket wollten sich die Texaner diesen zurückholen. Doch klappt das?

Die Nordschleife des Nürburgrings gilt als eine der härtesten Rennstrecken der Welt. Neben dem legendären 24-Stunden-Rennen gehen hier auch die Hersteller auf Rekordjagd. 2021 etwa stellte Tesla mit dem Model S Plaid den offiziellen Rekord für Elektroautos auf. Nur ein Jahr später stellte Porsche diesen jedoch ein, was die Texaner nicht auf sich sitzen ließen.

Und so wagte der Elektroautopionier mit dem Model S Plaid rund zehn Monate nach dem Porsche-Rekord einen neuen Versuch. Dieses Mal aber mit dem neuen Track Paket zu dem unter anderem Karbon-Keramikbremsen gehören. Tesla verspricht das „ultimative Rennstreckenerlebnis“. Und wie könnte man das besser beweisen, als mit einer Rekordfahrt durch die Grüne Hölle!

Dank Track Paket: Tesla pulverisiert Porsche-Rekord

Wie schon 2021 hat Tesla auch gut zwei Jahre später wieder Grund zu jubeln. Das optimierte Model S Plaid umrundete die Nordschleife in 7:25.23 Minuten. Damit nahmen die Texaner der Elektro-Konkurrenz aus Stuttgart-Zuffenhausen rund acht Sekunden ab.

Im Duell um den Rekord auf der Nordschleife hat Tesla wieder die Nase vorne. (Collage) © Porsche/Tesla

Verglichen mit der ersten Rekordfahrt von 2021 verbesserte sich das Tesla Model S Plaid mit dem Track Paket sogar um über zehn Sekunden. Damals wurde eine Rundenzeit von 7:35.579 Minuten bestätigt. Möglich wurde das auch, weil das Track Paket auch für Änderungen an der Software sorgt und Geschwindigkeiten von bis zu 322 km/h zulässt.

Elektroauto laden: Diese zehn kommen nach 20 Minuten am Weitesten Fotostrecke ansehen

Taycan mit 1000 PS: Wann schlägt Porsche zurück?

Ganz so schnell war das Model S Plaid auf der Rekordfahrt durch die Eifel aber nicht unterwegs. In einem Video, das Tesla in den sozialen Medien geteilt hat, sieht man, dass das Elektroauto mit bis zu 289 km/h über die 20,8 Kilometer lange Nordschleife gerast ist.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Die Frage ist nur: Wie lange kann sich Tesla dieses Mal über den Rekord freuen? Denn dass Porsche im Nürburgring-Battle mit den Texanern zurückschlagen wird, dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein. Ein passender Erlkönig des Taycan mit angeblich 1.000 PS wurde schon im Herbst auf der Nordschleife gesichtet. In dem Duell um das schnellste serienmäßige Elektroauto ist das letzte Wort also noch lange nicht gesprochen.