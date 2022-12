Neuzulassungen im November: Automarkt erlebt deutlichen Aufschwung

Im November wurde deutlich mehr Neuwagen zugelassen als im Vorjahresmonat. (Symbolbild) © Ingo Wagner/dpa

Im November wurden in Deutschland wieder deutlich mehr Neuwagen zugelassen. Besonders beliebt bei den Käufern: SUV und Elektroautos.

Die Autobranche befindet sich mitten im wohl wichtigsten Umbruch ihrer Geschichte in der Krise. Corona und der anhaltende Chipmangel haben sich spürbar auf Angebot und Nachfrage ausgewirkt. Im November können viele Hersteller jedoch etwas aufatmen, denn die Zahl der Neuzulassungen stieg deutlich an.

Genau 260.512 Neuwagen sind im November in Deutschland zugelassen worden – 31 Prozent mehr als im November des Vorjahres. Am besten schnitten einmal mehr SUV ab, die knapp ein Drittel der Neuzulassungen ausmachen. Das Segment selbst verzeichnete ebenfalls ein Plus von 31 Prozent.