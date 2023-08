Neue Batterie für Elektroautos: 400 Kilometer Reichweite in zehn Minuten

In nur zehn Minuten ist der Shenxing-Akku auf 80 Prozent geladen. © CATL

CATL hat einen neuen Akku für Elektroautos entwickelt. Dieser lädt in zehn Minuten genug Strom für 400 Kilometer. Die Produktion startet bald.

Der Besuch an der Tankstelle dauert nur wenige Minuten. Wer sein Elektroauto aufladen will, muss da deutlich mehr Geduld mitbringen, bis das Akku voll ist. Kein Wunder also, dass sich viele Interessenten kurze Ladezeiten wünschen. Und dieser Wunsch könnte schon bald in Erfüllung gehen. Möglich macht das die „Shenxing Superfast Charing Battery“ des chinesischen Herstellers CATL.

In nur zehn Minuten soll dieser genug Strom für eine Reichweite von 400 Kilometer laden können. Ist der Akku vollgeladen, sind laut CATL mehr als 700 Kilometer möglich. Wann die Batterie erstmals in einem Elektroauto verbaut wird, erfahren Sie auf 24auto.de.