München gehen Kennzeichen aus: Neue Ortskennung soll Abhilfe schaffen

Mit dem MUC-Kürzel soll sichergestellt werden, dass es in München weiter genug Kennzeichen für alle gibt. © Wolfgang Maria Weber/Imago

Müssen sich die Münchner bald an neue Kennzeichen gewöhnen? Das Kreisverwaltungsreferat will MUC als Alternative zum gewohnten M einführen.

Auf Deutschlands Straßen sind immer mehr Autos unterwegs und das wird immer mehr zum Problem. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Behörden. Denn irgendwann sind die Kombinationen bei den Nummernschildern ausgeschöpft. Genau dieses Problem droht auch in der bayrischen Landeshauptstadt München. Doch getreu dem Motto „Es gibt keine Probleme, nur Lösungen“ hat man auch schon einen Plan: ein neues Kürzel.

So soll künftig ein neues dreistelliges Kennzeichen an die Autofahrer ausgehändigt werden. Statt M lautet das Unterscheidungszeichen dann MUC. Bei 24auto.de erfahren Sie ab und an wen die neuen Nummernschilder vergeben in München werden sollen.