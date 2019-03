Möchtegern-Autodieb scheitert, weil er mit diesem Detail überfordert ist

Mit einer Sache hatte ein Autodieb in den USA offenbar nicht gerechnet, als er sich in den Wagen setzte. Am Ende musste er ohne Auto und beschämt abhauen.

Es ist wohl die beste Anti-Diebstahl-Sicherung der heutigen Zeit - und das für lau. Allerdings funktioniert sie nicht überall. Die Rede ist von der guten alten manuellen Gangschaltung. Ein Dieb in West Valley City im US-Bundesstaat Utah musste das auf die harte Tour lernen.

Autodieb kommt mit Gangschaltung nicht zurecht

Wie das US-Nachrichtenportal Local 21 News berichtet, wollte ein Mann gerade in seinen Wagen einsteigen, als ein bewaffneter Dieb auf ihn zukam. Demnach habe sich der Dieb sofort hinters Steuer gesetzt und wollte losfahren. Allerdings bemerkte er dann sein Problem.

Denn das Auto, das er stehlen wollte, hatte kein Automatikgetriebe und mit manueller Schaltung war er offenbar überfordert. Beschämt sprang der Mann wieder aus dem Auto und flüchtete, erzählte das Opfer. Die Polizei soll die Ermittlungen bereits aufgenommen haben.

Automatikschaltung in den USA weit verbreitet

Während in Deutschland die Zahl an Neuwagen mit Automatikgetriebe nur langsam zunimmt, liegt der Anteil in den USA bei über 90 Prozent. Nur wenige Autofahrer in den Staaten entscheiden sich für die manuelle Schaltung. In diesem Fall war es ein Glücksfall.

Weiterer Dieb scheitert an Ferrari-Schaltung

Bereits Ende Februar versuchte sich ein Mann am Diebstahl eines Ferrari 488. Allerdings scheiterte er diesmal an der Automatikschaltung. Der italienische Sportwagen verfügte über Schaltwippen. Während der Dieb noch den Rückwärtsgang einlegen konnte, schaffte er es nicht mehr, in den ersten Gang zu schalten und musste den Ferrari zurücklassen.

