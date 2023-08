Mercedes schlägt Tesla: Studie rankt Top-E-Autos nach Reichweite – alle versprechen mehr als sie halten

Von: Julian Baumann

Ein Vergleichsportal hat die Reichweiten der Top-E-Autos geprüft. Der Spitzenreiter kommt aus Stuttgart, die versprochene Leistung hält jedoch keines der Modelle ein.

Stuttgart - „Das Thema Reichweite ist ein Dauerbrenner und eins der Hauptargumente gegen Elektroautos, seit es E-Autos gibt“, hatte ADAC-Experte Matthias Vogt gegenüber BW24 erklärt. Inzwischen überbieten sich die Hersteller bei der Reichweite gegenseitig, obwohl das oftmals gar nicht notwendig ist. Zu Beginn des E-Autobooms war die vergleichsweise kurze Strecke, die man mit einer Akkuladung zurücklegen kann, aber tatsächlich noch einer der häufig genannten Kritikpunkte der E-Mobilität. Mit den aktuellen Modellen sind allerdings auch mehrere hundert Kilometer ohne Ladestopp problemlos möglich.

Das Neuwagen-Vergleichsportal carwow hat die zehn E-Autos mit den höchsten von den Herstellern angegebenen Reichweiten einer Prüfung unterzogen und die tatsächlichen elektrischen Reichweiten herausgefunden. Während chinesische Autobauer derzeit bei Innovationen und Software den westlichen Herstellern den Rang ablaufen – und sich deshalb bereits die großen Zulieferer Bosch, ZF und Co. chinesischen Autoherstellern zuwenden – führen bei den Reichweiten noch immer deutsche und amerikanische Hersteller. Das E-Auto-Flaggschiff EQS schlägt im Ranking alle anderen Modelle, auf die von den Herstellern angegebene Reichweite kommt aber keines der zehn Modelle.

Reichweiten-Test: Mercedes-EQS erklimmt Spitzenplatz – alle Modelle lassen jedoch Federn

Die elektrische Reichweite zeigt, wie weit ein E-Auto mit voll aufgeladenem Akku unter Optimalbedingungen kommt. Da die Infrastruktur an Ladepunkten zwar immer weiter ausgebaut wird, aber längst noch nicht flächendeckend verfügbar ist, ist dieses Attribut nach wie vor für viele ein Kaufargument. Als Autokonzern Mercedes-Benz im Frühjahr 2021 das E-Auto-Flaggschiff EQS präsentierte, haben die Schwaben nicht mit Superlativen gegeizt. Das „aerodynamischte Auto aller Zeiten“ soll mit dem größeren der Batteriepakete eine Reichweite von rund 770 Kilometern schaffen. Diese Zahl war damals eine absolute Hausnummer und ist es auch heute noch, wie die Studie von carwow zeigt.

Name Mercedes-EQS Hersteller Mercedes-Benz Produktion seit 2021 Klasse Luxus-Elektrolimousine Plattform Electric Vehicle Architecture (EVA) Reichweite bis zu 770 Kilometer (WLTP) Ladeleistung DC-Schnellladen: Bis zu 350 kW, AC-Laden: Bis zu 22 kW Batterie Lithium-Ionen, verschiedene Kapazitäten (90 kWh bis 107,8 kWh) Höchstgeschwindigkeit Elektronisch begrenzt, variiert je nach Modell

Mercedes führt mit dem EQS (Foto: AMG-Version) die Liste der Reichweiten-Könige an. Die versprochene Reichweite erreicht aber keines der geprüften Modelle. © Mercedes-Benz AG - Global Communications

Beim Test des Neuwagen-Vergleichsportals musste die elektrische S-Klasse einiges an Federn lassen und kam unter realen Bedingungen statt 770 nur 664 Kilometer weit. „Zur Veranschaulichung: Mit dem Mercedes EQS sollte problemlos von Hamburg nach Paris zu fahren sein, in Wirklichkeit geht schon in Reims der Saft aus“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dennoch reicht es auch mit 164 Kilometern weniger für den ersten Platz des Rankings, wodurch Mercedes-Benz sowohl Tesla als auch BMW und Co. schlägt. Im Ranking von carwow sind mit dem Mercedes-EQS SUV und dem Mercedes-EQE noch zwei weitere Modelle mit dem Stern vertreten.

Rang Modell Reichweite (Herstellerangabe) Reichweite (bei Test von carwow) 1 Mercedes-EQS 770 Kilometer 635 Kilometer 2 Tesla Model S Long Range 723 Kilometer 560 Kilometer 3 BMW i7 625 Kilometer 520 Kilometer 4 BMW iX 633 Kilometer 505 Kilometer 5 Mercedes-EQS SUV 664 Kilometer 500 Kilometer 6 Hyundai Ioniq 6 624 Kilometer 495 Kilometer 7 Polestar 3 620 Kilometer 490 Kilometer 8 Mercedes-EQE 608 Kilometer 470 Kilometer 9 Tesla Model X 625 Kilometer 455 Kilometer 10 Tesla Model 3 626 Kilometer 405 Kilometer

Reichweite von E-Autos: Äußere Bedingungen und Fahrstil haben Einfluss

Aus der obigen Tabelle ist zu entnehmen, dass die realen Reichweiten von E-Autos deutlich unter den Herstellerangaben liegen. Interessant zu sehen ist auch, dass beispielsweise der BMW i7 im Test weiter kam als der iX, obwohl dieser laut Hersteller eine höhere Reichweite haben sollte. Auch deutlich zu sehen ist, dass ausgerechnet der Verkaufsschlager Model 3 von Tesla im Test mit über 200 Kilometern Unterschied besonders an Reichweite einbüßen musste. Das meistverkaufte E-Auto der Welt, das Tesla Model Y, das der US-Autobauer seit März 2022 auch in der Giga Berlin produziert, taucht im Ranking dagegen überhaupt nicht auf.

Obwohl im Ranking die deutschen (Mercedes und BMW) und US-amerikanischen (Tesla) Autobauer dominieren, hat sich mit dem Polestar 3 zumindest ein Joint Venture eingeschlichen, das zur Hälfte aus China stammt. Bei den realen Reichweiten müssen allerdings auch immer die äußeren Bedingungen beachtet werden. Dazu zählt beispielsweise die Außentemperatur und folglich auch der Einsatz von Heizung oder Klimaanlage. Die Klimaanlage kann bei E-Autos nämlich ordentlich Strom ziehen. Ein weiterer Faktor ist zudem der Fahrstil. Wer schnell unterwegs ist, verbraucht auch mehr Power, durch die Rekuperation lässt sich jedoch wieder etwas Reichweite zurückgewinnen. Bei glatten Straßen sollte man mit der Rekuperation aber vorsichtig sein.