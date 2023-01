Mercedes plant eigenes Ladenetz: Start in Nordamerika mit über 400 Standorten

Strom vom Stern

+ © Mercedes In Nordamerika will Mercedes eigene Ladeparks aufbauen. Europa und China sollen folgen. © Mercedes

Mercedes will seinen Kunden ein besonders gutes Ladeerlebnis bieten und baut künftig Schnellade-Hubs unter eigenem Logo. Zunächst aber nur in Nordamerika.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist für den Erfolg der Elektromobilität besonders wichtig. Dennoch geht es hier nur langsam voran. Zu langsam, wie es scheint, denn immer mehr Hersteller folgen dem Vorbild von Tesla und bauen eigene Ladenetze auf. Etwa Audi mit seinem Charing Hub, Volkswagen mit ElectrifyAmerica und nun will auch Mercedes ein weltweites Netzwerk von Ultra-Schnellladestationen aufziehen.

24auto.de weiß, wie schnell Elektroautos an den Mercedes-Ladesäulen geladen werden können.

Die ersten Ladesäulen sollen aber nicht etwa in Deutschland aufgestellt werden, sondern in Nordamerika, wie Mercedes im Rahmen der Elektronikmesse CES in Las Vegas (5. bis 8. Januar) erklärt hat. Bis 2027 sind mehr als 400 Ladeparks mit über 2.500 Schnellladesäulen geplant. Europa, China und andere Kernmärkte folgen. In Europa ist Mercedes zudem an dem Ladesäulenbetreiber Ionity beteiligt.