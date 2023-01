Schluss mit EQ: Mercedes beendet Namens-Chaos bei Elektroautos

Beim Mercedes EQA handelt es sich nicht um eine elektrische A-Klasse. © TT/Imago

Mercedes verwendet für seine Elektroautos den Zusatz EQ. Spätestens 2024 soll dieser aber wegfallen und zur Technologiemarke werden. Bei der Namensgebung kehrt man zur alten Reglung zurück.

Die Zukunft gehört den Elektroautos – so viel ist klar. Das wollen auch die Hersteller ihren Kunden vermitteln und setzten auf neue Namen. Bei Volkswagen nutzt man auf das ID-Kürzel, bei Mercedes-Benz beginnen die Stromer-Namen stets mit EQ (steht für Electric Inteligenz). Die bekannten Bezeichnungen bleiben den Verbrennern vorbehalten. Doch langsam, aber sicher setzt ein Umdenken ein. So will VW den Golf auch als ID-Modell bauen. Auch andere Modelle erhalten eine Zukunft. Bei Mercedes geht man sogar noch weiter und streicht den EQ-Zusatz aus den Modellnamen.

Dabei wird das Kürzel erst seit 2019 verwendet. Spätestens mit dem Umstieg auf die neue Plattform MMA für Verbrenner und Elektroautos in der zweiten Jahreshälfte 2024 könnte der Name EQ aber von den Elektroautos aus Stuttgart verschwinden, wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfuhr.