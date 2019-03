Legendärer Oldtimer in traurigem Zustand wiederentdeckt - er wäre ein Vermögen wert

Jahrzehntelang gammelte dieses Mercedes Benz 300 SL "Gullwing" Coupé in einer Garage in den USA.

Er gilt als wahrer Klassiker: der Mercedes 300 SL Flügeltürer. Der restaurierungsbedürftige Oldtimer wurde in den USA entdeckt. Was mit ihm endgültig passiert, ist unklar.

Es war das 43. Modell, das Mercedes-Benz 1954 vom Mercedes 300 SL "Gullwing" Coupé überhaupt baute. Jahrelang verrottete der Oldtimer in einer Garage. Jetzt wird das Auto auf der Amelia Island Concours d'Elegance in Florida in seinem erbärmlichen Zustand präsentiert – direkt neben Modell 44 der Baureihe, das komplett restauriert ist.

Mercedes 300 SL "Gullwing" Coupé im perfekten Zustand über eine Million Euro wert

Modell 43 kaufte Mercedes Benz Ende 2018 laut einem Bericht des US-Fernsehsender Fox News von einem unbekannten Besitzer für einen nicht genannten Preis. Voll restauriert ist der Mercedes 300 SL "Gullwing" allerdings rund 1,3 Millionen Euro wert.

Ob der Oldtimer in seinen alten Zustand zurückversetzt oder so erhalten bleibt, wie er jetzt ist, sei laut Fox News bislang nicht bekannt. Das Fahrzeug solle aber zurück nach Stuttgart gebracht werden, wo über seine Zukunft entschieden wird. Eine Restaurierung würde rund zwei Jahre dauern.

Nur 1.400 Stück des Mercedes 300 SL "Gullwing" gebaut

Der Mercedes 300 SL "Gullwing" stand offenbar von 1960 bis 2008 in einer Garage eines Autohändlers in Jacksonville, Florida. Vor etwa zehn Jahren sei der Oldtimer verlegt worden. Zwischen 1954 und 1963 wurden nur 1.400 Stück des "Gullwing" gebaut.

Eigentlich erstrahlte Modell 43 in mittelblau und wurde offenbar Mitte der 60er Jahre für eine Neulackierung stillgelegt, berichtet Daimler in einer Pressemeldung. Der Oldtimer sei noch komplett original. Karosserie, Glaskomponenten, Innenausstattung in grauem Leder, Antriebsstrang, Räder und die "Englebert Competition"-Reifen würden noch der Erstauslieferung entsprechen.

