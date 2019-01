Luxus-Sportwagen von Youtuber geht in Flammen auf - aus unerfindlichen Gründen

Es ist der dritte McLaren Senna, der seit Oktober 2018 zerstört wurde. Dabei ist das Auto extrem selten. Nur 500 Stück wurden von dem Nobelflitzer gebaut und ausgeliefert.

Der Schock sitzt tief bei US-Youtuber Salomondrin: Urplötzlich fing sein rund 920.000 Euro teurer McLaren Senna auf den Straßen von Los Angeles Feuer. Der Youtuber und ein Freund konnten sich noch rechtzeitig aus dem Supersportwagen retten.

McLaren Senna steht in Flammen – Ursache unbekannt

Auf Instagram hat Salomondrin ein Foto vom völlig ausgebrannten McLaren Senna geteilt. Warum der Luxus-Flitzer in Flammen aufging, ist bislang nicht bekannt. Nach eigener Aussage habe der Youtuber keinen Unfall gehabt. Das zeigt auch das Foto, auf dem keine Unfallspuren zu erkennen sind.

Ausgehend vom Bild startete das Feuer vermutlich im Heck des McLaren Senna. Dort befindet sich der Motor des Sportwagens. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Der McLaren Senna ist ein seltenes Auto, von dem es weltweit nur 500 Stück gibt bzw. gab. Denn Salomondrins Fahrzeug war der dritte Senna, der in den letzten Monaten zerstört wurde. Im Oktober crashte ein Modell in München-Grünwald in eine Mauer. Kurz vor Weihnachten war ein weiteres Exemplar in einen Unfall in London involviert.

