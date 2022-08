Matthias Malmedie testet Kia EV6 GT: „Das ist total krank“

Teilen

Mathias Malmedie ist total begeistert vom Kia EV6 GT. © YouTube (Matthias Malmedie)

Matthias Malmedie hat dem Kia EV6 GT ordentlich auf den Zahn gefühlt. Am Ende haben die Reifen aufgegeben – das Elektroauto aber nicht.

Elektroautos gewinnen immer mehr an Beliebtheit und könnten schon in wenigen Jahren den Markt dominieren. Kein Wunder also, dass auch Matthias Malmedie (47) auf seinem YouTube-Kanal immer häufiger Stromer testet. Zuletzt war der Grip-Moderator beispielsweise mit dem BMW i4 M50 auf der Nordschleife unterwegs. Auf Wunsch seiner Fans hat er sich nun den Kia EV6 GT vorgeknöpft.

24auto.de verrät, warum Matthias Malmedie den Kia EV6 GT so toll findet.

Schon die Optik des Stromers aus Korea hat es Matthias Malmedie angetan. Der Kia EV6 „sieht ultra abgefahren aus“ findet der Grip-Moderator. Einzig das Blinker-Design findet er ein „bisschen traurig“. Ansonsten findet der Grip-Moderator nur lobende Worte, was nicht immer der Fall ist, wie sich beim Suzuki Ignis gezeigt hat.