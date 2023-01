Matthias Malmedie fährt mit Corvette C8: „Wahnsinnig geiles Auto“

Von: Simon Mones

Wie sparsam kann die Corvette sein? Matthias Malmedie hat es rausgefunden. © YouTube (Matthias Malmedie)

Für seinen YouTube-Kanal hat Matthias Malmedie die Corvette C8 getestet. Der US-Sportwagen entpuppt sich dabei als sehr sparsam.

Es gibt Autos, die genießen Kultstatus. Eines davon ist die Corvette von Chevrolet. Wie viele andere Modelle, wird aber auch der Sportwagen in Zukunft nur noch rein elektrisch unterwegs sein. Die Tage des dicken V8-Saugers mit viel Hubraum sind dann gezählt. Grund genug für Matthias Malmedie der neuen Corvette C8 Stingray noch einmal auf den Zahn zu fühlen.

24auto.de verrät, was Matthias Malmedie an der Corvette C8 stört.

„Das ist Sport vom alten Schlag”, sagt der Grip-Moderator. „Das gibt es nicht mehr oft!” Entsprechend ist er sich sicher, dass es einen Run auf Autos, die Corvette C8 geben wird. Einen Performance-Test macht Matthias Malmedie aber wegen der Winterreifen nicht. Stattdessen will er herausfinden, wie sparsam und verschwenderisch man den Sportwagen aus den USA fahren kann.