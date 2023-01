Matthias Malmedie hübscht Fiat Multipla auf: „Soll cool werden“

Der Fiat Multipla bekommt in der „Schönheitsklinik“ eine gründliche Wäsche. © YouTube (Matthias Malmedie)

Mit seinem Multipla hat Matthias Malmedie viel vor. Aber bevor das Projekt richtig starten kann, muss der Fiat erst einmal aufgearbeitet werden. Dafür gehts ihm ans Blech und den Lack.

Wenn es um die Frage geht, welches das hässlichste Auto aller Zeiten ist, gibt es einen ganz besonderen Kandidaten: den Fiat Multipla. Und doch ist der Italiener inzwischen etwas kultig, so sehr, dass sich auch Matthias Malmedie ihm angenommen hat. Und er hat große Pläne: „Das Auto soll wirklich cool werden!“ Zunächst muss der Muiltipla jedoch erstmal aufgehübscht werden.

24auto.de verrät, warum Matthias Malmedie dem Fiat Multipla aufhübscht.

Dafür fährt Matthias Malmedie in „eine Schönheitsklinik für Autos“. Dort geht es dem Fiat an Lack und Blech. Entsprechend müssen die Ferrari-Logos weichen. Die Aufkleber am Heck und den Türen bleiben jedoch auf Wunsch der Instagram-Fans des Grip-Moderators. Bevor aber die schweren Geschütze aufgefahren werden können, muss der Multipla erst mal gewaschen werden. Und zwar gründlich.