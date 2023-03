Lamborghini bricht Weltrekord: Riesen-Parade zum 60-Jährigen-Jubiläum

Von: Simon Mones

Teilen

2023 feiert Lamborghini sein 60-jähriges Bestehen. Pünktlich zum Jubiläum haben die Italiener auf dem Suzuka Cuircit einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Normalerweise kämpfen auf dem Suzuka Circuit Rennwagen um Siege und Punkte. Doch hin und wieder wird die Strecke auch für andere Events genutzt. Wie beispielsweise eine riesige Parade von Lamborghini-Fahrzeugen anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums. Einen Weltrekord gab es obendrein auch noch zu bejubeln.

Denn es nahmen 251 Autos an der Ausfahrt teil. Vom legendären Lamborghini Miura bis hin zum neuen Countach LPI 800-4 waren nahezu alle Modelle der Italiener in Suzuka am Start. Damit schaffte es die „größte Parade von Lamborghini-Fahrzeugen“ ins Guinness Buch der Rekorde.

Lamborghini bricht Weltrekord: Riesen-Parade zum 60-Jährigen-Jubiläum

„Es freut uns auch sehr, dass wir in diesem wichtigen Jahr einem so besonderen Moment wie dem Aufstellen eines Guinness-Weltrekords beiwohnen dürfen“, erklärte Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann. Doch der Weltrekord war nicht das einzige Highlight beim Auftakt des Lamborghini Giro Japan am 23. Februar.

251 Autos aus Vergangenheit und Gegenwart von Lamborghini waren auf dem Suzuka Circuit versammelt. © Lamborghini

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de.

Die 60-jährige Firmengeschichte feierten die Italiener zudem mit einer Ausstellung früherer Lamborghinis wie dem 350 GT, dem Islero und dem Countach, die alle vom Polo Storico der Marke restauriert wurden. Und auch die beiden Lamborghini-Artcars Time Gazer und den Huracán STO Time Chaser_111100 waren zusehen. Die Zahlenkombination ist dabei der Binärcode für 60.

Zehn Autos mit Verbrennungsmotor, die wir vermissen werden Fotostrecke ansehen

Lamborghini bricht Weltrekord: Huracán Sterrato feiert Japan-Debüt

Als wäre das noch nicht genug, hatte sich der italienische Sportwagenbauer noch ein weiteres Schmankerl für den Giro-Auftakt in Suzuka überlegt: den japanischen Marktstart des Huracán Sterrato. Die Offroad-Sonderserie zum Abschied des Sportwagens, den ein Brite kürzlich im Lotto gewann, war bei der Art Basel Miami Beach im November 2022 enthüllt worden.