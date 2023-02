Verwirrung um Ladesäule in Herne: Strom-Tanke steht (noch) zeitweise im Halteverbot

In Herne wurde eine Ladesäule gebaut die den halben Monate im Halteverbot steht. (Symbolbild/Collage) © Michael Gstettenbauer/Imagebroker/Imago

In Herne wurde in der Sternstraße eine neue Ladesäule gebaut. Das Problem: Sie steht im Halteverbot und zu nah an einer Kreuzung.

Die Elektromobilität in Deutschland boomt, auch wenn die Absatzzahlen jüngst etwas zurückgegangen sind. Entsprechend werden auch mehr Ladesäulen benötigt. Bis 2030 will die Bundesregierung eine Million Strom-Tanken bauen. In Herne ist das aber nun gründlich schiefgegangen, denn die Ladesäule steht zeitweise im Halteverbot.

Was wie ein schlechter Witz klingt, ist tatsächlich traurige Realität. Offenbar hat man sich in Herne den Standort in der Sternstraße vorher nicht genau angeguckt. Sonst wäre den Planern wohl aufgefallen, dass auf der Straßenseite, wo die Ladesäule steht, zeitweise ein eingeschränktes Halteverbot herrscht.