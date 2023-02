Lade-Irrsinn: Geschwisterpaar muss mit Tesla sechsmal zum Laden anhalten

Von: Adriano D'Adamo

Eine Fahrt mit einem Tesla wurde für ein Geschwisterpaar zu einer Geduldsprobe. Laut eigener Aussage hielt die Batterie des E-Autos nur rund 1,5 Stunden, bevor es sechs Mal an die Ladestation ging.

Das Geschwisterpaar Alice und Xaviar Steavenson wollte sich einen kleinen Wunsch erfüllen und herausfinden, wie es ist einen Tesla zu fahren. Für einen Trip von Orlando, Florida bis nach Wichita, Kansas, haben sie sich einen Tesla-Wagen gemietet. Der mehr als 2.200 Kilometer lange Trip hat sich zur Geduldsprobe für die beiden herausgestellt.

Sechsmal innerhalb eines Tages musste der Tesla der Geschwister aufgeladen werden. (Symbolbild) © MiS/Imago

Tesla: Batterie hielt weniger als zwei Stunden

Wie Xavier Steavenson gegenüber Business Insider erklärte, leerte sich die Batterie des Elektroautos schneller, als die Geschwister sie an den Ladestationen aufladen konnten. Als sie ihren Trip begannen, konnten sie problemlos 2,5 Stunden fahren. Später wurden es nur 1,5 Stunden und sie mussten das E-Auto für ein bis zwei Stunden aufladen lassen.

Am Ende des Tages mussten sie das E-Auto ganze sechsmal aufladen, was jeweils zwischen 25 und 30 Dollar gekostet hat. Der Tesla wurde über die Autovermietung Hertz an die Steavensons vergeben. Das Unternehmen hat am selben Tag mehrere Beschwerden aufgrund der Batterie der Teslas erhalten. Laut den Unternehmensangaben kann kaltes Wetter zu einer verkürzten Batterielaufdauer führen.