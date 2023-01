Lada Nivea mit 300 PS: Kurioser Geländewagen-Umbau wird verkauft 

Teurer Spaß

+ © Classic Trader Nach dem Umbau leistet der Lada Niva nicht nur 300 PS sondern kommt auch mit fetten 22-Zoll-Felgen daher. © Classic Trader

Ein Lada Niva mit 300 PS? Ja, den gibt es. Doch die Leistung ist nicht die einzige Veränderung an dem Geländewagen. Doch der Umbau hat seinen Preis: mehr 35.000 Euro.

Wirft man einen Blick in die Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamts, zeigt sich ein klarer Trend: SUVs werden immer beliebter. Diese sind aber eher für die Stadt als fürs Gelände konzipiert. Anders sieht das beim kultigen Lada Niva aus, der gebraucht obendrein auch noch für kleines Geld zu haben ist. Es sei denn, es handelt sich um ein umgebautes Einzelstück. Ein solcher Umbau ist in Griechenland aktuell zu verkaufen.

24auto.de verrät, was der umgebaute Lada Niva kosten soll.

Neben seinen Offroad-Qualitäten erfreut sich der Lada Niva vor allem wegen seiner Unkompliziertheit großer Beliebtheit. Wer schnell unterwegs sein will, ist bei dem russischen Geländewagen jedoch an der falschen Adresse. Außer man investiert Tausende Euro in einen neuen Motor– wie bei dem Umbau aus Griechenland.