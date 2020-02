Kymco New People S 300i - dieser Roller ist besonders smart

Mit dem New People bringt Kymco einen smarten Roller für die digitale Generation auf den Markt. Er ist der erste seiner Klasse mit einem Connectivity-System.

Der Kymco New People S 300i ist ein Großradroller der Mittelklasse.

ist ein Großradroller der Mittelklasse. Mit seinen 27 PS soll er bis zu 125 km/h schnell sein.

Der Kymco New People glänzt mit smarten Connectivity-Lösungen.

Weiden - Bei den Rollern gibt es in der attraktiven Mittelklasse einen neuen Wettbewerber: Der taiwanesische Hersteller Kymco bringt zur neuen Saison mit dem New People S 300i nun auch mit einem 299 Kubikzentimeter großen Einzylinder, der 27 PS und ein maximales Drehmoment von 28 Nm (bei 6500 U/min) leistet. Damit soll der Scooter bis zu 125 km/h schnell sein. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 3,6 Liter auf 100 Kilometer an – mit dem Neun-Liter-Tank sind also theoretisch Etappen von 250 Kilometern möglich. Neben den Modellen mit Ottomotor bietet Kymco auch E-Roller an.

Hersteller Kymco ist seit über 50 Jahren am Markt

Der Großradroller aus Taiwan ergänzt damit die bewährte Baureihe, die seit 22 Jahren angeboten wird und bislang als 50er, 125er und 150er erhältlich ist.

Kymco ist seit 25 Jahren in Deutschland vertreten. Neben Rollern produziert der Hersteller auch Quads und Motorräder:

Zur serienmäßigen Ausstattung des Kymco New People S 300i gehören ein Topcase sowie ein abschließbares Staufach in der Verkleidung, in dem sich ein USB-Anschluss zum Laden des Smartphones befindet. Die Zuladung des 188 Kilogramm schweren New People beträgt 165 Kilogramm.

Kymco New People: Smarte Lösungen für die vernetzte Welt

Der New People S 300i ist der erste Roller in seiner Hubraumklasse, der über ein Connectivity-Sys­tem verfügt. Das bereits in mehreren Kymco-Modellen angebotene System Noodoe kann mit dem Smartphone verbunden werden und zeigt auf einem Display im Cockpit Infos an, es kann auch als Navi benutzt werden und meldet dem Fahrer WhatsApp- und ­Facebook-Mitteilungen. Der New People S 300i kostet 5.280 Euro.

