Kompakter Crossover: Kia hat den XCeed aufgefrischt

Frisch aus den Werkshallen: Kia hat den überarbeiteten Kia XCeed vorgefahren. © Fred Roschki/Topaz Labs/Kia/dpa-tmn

Etwas frische Optik, digitales Cockpit und eine sportliche Variante - so frischt Kia seinen XCeed auf. Was muss man zum kompakten Auto mit SUV-Feeling wissen?

Frankfurt/Main - Kia hat den XCeed überarbeitet: Zu Preisen ab 23 990 Euro fährt der Kompakte im Trekking-Outfit jetzt mit aufgefrischtem Design, einer erweiterten Ausstattung mit Digitalcockpit und schlaueren Assistenzsystemen vor.

Von außen zu erkennen ist der Crossover an neuen LED-Leuchten und bulligeren Schürzen an Bug und Heck. So will Kia den rustikalen Charakter unterstreichen und den im Vergleich zum normalen Modell etwas aufgebockten XCeed aus der Masse der Kompaktklasse herausheben. Dort waren solche Modelle lange Zeit weit verbreitet, sind mittlerweile aber selten geworden.

Leistung von 88 bis 205 PS

Angeboten wird der XCeed mit einer breiten Palette an Benzinern, Dieseln sowie Mild- und Plug-in-Hybriden, die bei 88 kW/120 PS startet. Sportliches Topmodell ist laut Kia die neue, optisch etwas nachgeschärfte GT-Version mit einem 150 kW/204 PS starken Turbo.

Zudem gibt es einen Plug-in-Hybrid. Dieser kommt mit einem 1,6 Liter großen Benziner auf eine Systemleistung von 104 kW/141 PS, eine rein elektrische Fahrstrecke von bestenfalls 58 Kilometern sowie einen Normverbrauch von 1,2 Litern (CO2-Ausstoß: 29 g/km). dpa