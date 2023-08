Berliner Professor will Benzinpreis von 100 Euro pro Liter: „Autofahren muss wehtun“

Von: Simon Mones

100 Euro für einen Liter Sprit. Klingt utopisch, doch genau das hat ein Berliner Professor auf Twitter vorgeschlagen. Das sei der Preis für den Klimaschutz.

Autofahren ist alles andere als günstig. Das liegt nicht zuletzt auch am Spritpreis, der an Autobahntankstellen besonders hoch ausfällt. Oftmals lohnt es sich daher auf der Fahrt in den Urlaub, im europäischen Ausland zu tanken. Das könnte umso mehr der Fall sein, wenn der Vorschlag von Gregor Bachmann, Professor für Bürgerliches Recht und Unternehmensrecht an der Humboldt-Universität, Realität wird. Dieser schlug erst kürzlich auf Twitter einen Spritpreis von 100 Euro vor.

Dort schrieb Bachmann: „Erst wenn der Liter 100 Euro oder mehr kostet, werden unsere lieben Mitbürger*innen anfangen, langsam darüber nachzudenken, ob es auch mal ohne Auto geht.“ So würde der Klimaschutz durch Bepreisung von CO2 dazu führen, dass vieles teurer werde und für ärmere Menschen nicht mehr bezahlbar sei, sagte der Berliner Juraprofessor der Bild: „Das ist (leider) der Preis, den man für den Klimaschutz zahlen muss!“

100 Euro pro Liter realitätsfern: „Aber dass der CO2-Preis deutlich rauf muss, ist klar“

Das Problem bei der Mobilitätswende sei demnach, dass wir uns einen Wohlstand für alle angewöhnt haben, „der nur deshalb für alle finanzierbar ist, weil er auf Kosten des Planeten und damit Dritter geht.“ Aus Bachmanns Sicht sei jeder, der sich ein Auto leisten könne, privilegiert, daher werde es eher den unteren Mittelstand treffen.

Die Spritpreise in Deutschland sind teuer, doch noch nicht teuer genug, wie ein Berliner Professor findet. © Marijan Murat/dpa

„Autofahren muss wehtun, um den Umstieg auf CO2-freundlichere Transportmittel zu forcieren“, mach der Juraprofessor klar. Er weiß aber auch, dass ein Spritpreis von 100 Euro pro Liter realitätsfern sein. „Aber dass der CO2-Preis deutlich rauf muss, ist klar“, macht Bachmann auf Twitter klar.

Deutsche zu bequem, um Auto stehenzulassen

Doch viele Deutsche sind der Meinung, sie seien auf ihr Auto angewiesen. Ein Umstieg auf den ÖPNV sei mangels Angebot nicht möglich, auch wenn die Bereitschaft da sei. Das sieht Bachmann anders, diese Menschen seien nur zu bequem. „Bus und Bahnen gibt es auch in Hellersdorf und auf dem Land. Die fahren dort natürlich nicht alle fünf Minuten, aber das ist halt der Preis, wenn man sich ein Haus auf dem Land leisten will“, macht der Jura-Professor deutlich.

Er selbst legt die 14 Kilometer zur Arbeit übrigens mit dem Fahrrad zurück. Bachmann ist sich aber auch im Klaren darüber, dass sich solche Forderungen mit einem hohen Gehalt leichter stellen lassen. „Aber das ändert nichts an der Schlüssigkeit der Argumente. Trotz meines guten Einkommens zahle übrigens auch ich für klimafreundliches Verhalten. Beispiel: Ich wohne U-Bahn-nah in Zehlendorf, kann mir dort aber nur ein 120 qm-Haus leisten (für fünf Personen).“ Sein Elektroauto lädt er mit Ökostrom.