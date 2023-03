Protest der Klima-Kleber wird teurer: Polizei schickt Rechnungen für Einsätze

Personal, Zeit und Material

Immer wieder kleben sich Klimaaktivisten auf den Straßen fest und blockieren so den Verkehr. In Hessen stellt ihnen die Polizei die teuren Einsätze in Rechnung.

Das Thema Klimaschutz ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Entsprechend teilen auch viele Deutsche die Ziele der Klimaaktivisten. Dass sich diese aus Protest festkleben, sorgt jedoch für weniger Verständnis und sorgt für immer mehr Frust bei den Autofahrern, der sich zuweilen auch in Gewalt entlädt. Und auch die Polizei sucht nach Wegen, um den Protesten Herr zu werden. In Hessen müssen die Aktivisten beispielsweise für die Einsätze zahlen.

24auto.de verrät, wie hoch die Rechnungen der Polizei an die Klima-Kleber ausfallen.

Dazu würden alle Umstände der Einsätze von Anfang bis Ende dokumentiert, wie das Innenministerium der dpa erklärte. Etwa die Zahl der eingesetzten Polizisten, die aufgebrachten Stunden oder die benötigten Einsatzmittel. Daraus ergebe sich dann regelmäßig eine Kostentragungspflicht einzelner Personen.