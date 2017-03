Schweizer kauft dieses Nummernschild für 148.891 Euro

Vielen Autofahrern ist ihr Kennzeichen egal. Doch für viele haben die Buchstaben und Zahlen am Wagen einen besonderen Wert. So haben die Schweizer gerade das Nummernschild „VS 1“ versteigern lassen.

Ein Unbekannter aus dem Schweizer Kanton Wallis hat jetzt 160.100 Schweizer Franken (CHF), umgerechnet rund 148.891 Euro für sein Kfz-Kennzeichen bezahlt.

Bei einer Auktion hat der Bieter mit dem Namen „Matrans“ den Zuschlag für das Nummernschild „VS 1“ erhalten, wie der Walliser Bote online berichtet. Um 100 Franken hatte „Matrans“ demnach noch kurz vor dem Ablauf einen Mitbieter überboten. Insgesamt hätten 17 Personen an der Online-Auktion teilgenommen.

Wer sich hinter dem Decknamen „Matrans“ verbirgt ist bislang unbekannt. Bis zur offiziellen Übergabe des Kennzeichens wird der Meistbietende das wohl auch bleiben.

Übrigens: Diese Nummer ist bislang, die teuerste in der Schweiz. Kein anderes Kennzeichen hat bislang bei anderen Auktionen diesen Preis erzielt. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das allerdings wenig. Für das Kennzeichen "Dubai 5" hat ein Inder im vergangenen Jahr acht Millionen Euro springen lassen.

Teuerstes Autokennzeichen in der Schweiz

Die Erlöse der Online-Auktion fließen in die Kasse des Schweizer Kantons. Sie sollen für Aufgaben von allgemeinem Interesse verwendet werden.

Das Nummernschild „VS 1“ war dieses Jahr das erste, aber weitere sollen Folgen. „Alle 1-, 2- oder 3-stelligen Nummern sowie Nummern mit besonderem Interesse werden versteigert“, wie auf der Webseite der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DSUS) Kanton Wallis (Schweiz) zu lesen ist. Und weitere drei Nummern im Monat und 36 Nummern pro Jahr sind demnach geplant.

Nummern „von besonderem Interesse“ zählt die DSUS gleich mit auf:

„- 3 identische, sich folgende Ziffern (zB. VS 26111; 461000

- 2 oder 3 identische Zifferngruppen (zB. VS 3344; 464646)

- Schilder mit gleicher Ziffer am Anfang und am Schluss und mehreren „0“ zwischen den Ziffern (zB. VS 3003)

- Schildern aus Ziffer-Serien (zB. VS 12345)

- Schilder mit Palindromzahlen (zB. VS 143341; 491194)“.

Wunschkennzeichen in Deutschland

In Deutschland werden Nummernschilder nicht versteigert. Wer ein Wunschkennzeichen haben möchte, kann sich ein Kennzeichen über das Internet oder direkt bei der Kfz-Zulassungsbehörde reservieren.

Für die Kennzeichen-Reservierung fallen Gebühren von 2,60 Euro an. Bei der Zulassung kostet das Wunschkennzeichen 10,20 Euro.

Bastel Dir Dein Kfz-Kennzeichen - lieber nicht!