Ken Block (†, 55): Tochter verabschiedet tödlich verunglückten Vater mit rührenden Worten

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Motorsport-Fans auf aller Welt trauern um den tödlich verunglückten Rallye-Star Ken Block. Seine Tochter verabschiedet ihn mit einem rührenden Instagram-Post.

Die Fans der Rallye-Legende Ken Block sind immer noch geschockt: Am 2. Januar verunglückte der 55-Jährige bei einem Unfall mit einem Schneemobil tödlich. Der speziell für seine Gymkhana-Videos bekannte Lenkradkünstler hinterlässt eine 16-jährige Tochter. In einem sehr emotionalen Social-Media-Post verabschiedet sich Lia Block nun von ihrem Vater. Wie sehr ihre Nachricht die Menschen bewegt, zeigen mehr als 670.000 Likes und knapp 10.000 Kommentare unter dem Beitrag.

Mit seinen Gymkhana-Videos begeisterte Ken Block Millionen Zuschauer – am 2. Januar 2023 verunglückte er tödlich. © Audi

Ken Block (†, 55): Tochter verabschiedet tödlich verunglückten Vater mit rührenden Worten

„Gestern habe ich nicht nur meinen Vater verloren, sondern auch meinen besten Freund“, schreibt die 16-Jährige auf Instagram. „Er war wirklich meine ganze Welt und der einzige Mensch, zu dem ich je aufgesehen habe.“ Zu jedem Zeitpunkt habe er sie unterstützt und sei für sie da gewesen. In 55 Jahren habe er mehr erreicht als die meisten Menschen in zehn Leben.

Mit seinen spektakulären Gymkhana-Videos (bedeutet übersetzt so viel wie „Geschicklichkeitsturnier“) begeisterte Ken Block auf YouTube Millionen von Fans. In den Clips bretterte er in halsbrecherischer Manier mit hochmotorisierten Rallye-Boliden über vorbereitete Parcours – und ließ mit seinen Drifts, Sprüngen und anderen Stunts die Zuschauer staunen. Ab 2020 übernahm Travis Pastrana die Gymkhana-Fahrten, Block ging eine Kooperation mit Audi ein. Die Ingolstädter bauten dem Drift-König ein spezielles Auto: den S1 e-tron quattro Hoonicorn, mit dem er erst vor Kurzem unter dem Titel „Electrikhana“ durch Las Vegas gedüst war – so, wie man es aus den Gymkhana-Videos kannte.

Tochter verabschiedet tödlich verunglückten Ken Block: „Er tat immer das, was er liebte“

Ähnlich wie ihr Vater hat auch Lia Block Benzin im Blut: Schon mehrfach war sie in dessen hochmotorisierten Boliden unterwegs. Ken Block stand ihr dabei nie im Weg – im Gegenteil. „Er tat immer das, was er liebte – egal was, bis zur letzten Sekunde, und war immer für mich, meine Geschwister und meine Mutter da, wenn wir das taten, was wir liebten“, schreibt Lia Block. „Er hat nie Nein gesagt, wenn wir etwas ausprobieren wollten, er hat uns nie gedrängt, das zu mögen, was er mochte, er hat uns einfach die Tür geöffnet, damit wir etwas entdecken konnten.“

Gewagte Konzeptautos: Zehn spektakuläre Studien, die niemals in Serie gingen Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de.

Tochter verabschiedet tödlich verunglückten Ken Block: „Ich liebe dich bis zum Mond und zurück“

Für Lia Block bleibt ihr Vater das größte Vorbild: „Als ich aufwuchs, wusste ich im Hinterkopf, dass ich genau wie mein Vater sein wollte“, schreibt sie in ihrem Beitrag. „Er war einer der erstaunlichsten Menschen auf der Welt, ganz zu schweigen von dem besten Vater, den ich mir je hätte wünschen können. Ich werde mich jeden einzelnen Tag bemühen, dich stolz zu machen. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück, Kenny Boi.“