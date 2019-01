Kein einfaches Familienauto: Dieser VW-Bus lässt es richtig krachen

Die Kinder haben verschlafen und kommen zu spät zur Schule? Nicht mit diesem VW T5. Denn unter der Haube steckt ein ganz besonderer Motor.

Wer diesen VW T5 auf der Autobahn sieht, rechnet nicht damit, was für ein Monster in der Familienkutsche steckt. An dem Gefährt haben nämlich die Tuning-Experten von TH Automobile Berlin geschraubt und den T5 in ein wahres Biest verwandelt.

VW T5 mit krassen 580 PS

Von außen mag der VW T5 noch unscheinbar wirken, aber unter der Haube steckt ein ganz besonderer Motor. Wobei streng genommen: Im Kofferraum. Denn im Heck des Busses röhrt der Motor eines Porsches 911 (997) Turbo mit mächtigen 580 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 285 km/h.

Auch das Getriebe eines Porsches haben die Tuner im VW verbaut. Um den Look im Inneren der Power des Motors anzupassen, wird stilecht mit einem Porsche-Lenkrad gesteuert und auf ledernen Sportsitzen Platz genommen. Zudem gibt es einen 15,4 Zoll großen Bildschirm, an den ein DVD-Spieler angeschlossen werden kann. Auch an die Anbindung von Smartphones haben die Tuner gedacht – per Apple CarPlay und Android Auto.

Für über 250.000 Euro zum Rennbus umgebaut

Von außen ist der VW T5 in schwarz gehalten und mit Alufelgen ausgestattet. Am Heck weisen lediglich zwei versteckte Auspuffrohre auf die Leistung des Busses hin. Damit die neuen Teile in den Wagen passen, mussten die Tuner einen neuen Rahmen bauen. Der Umbau soll über 250.000 Euro gekostet haben.

Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind: Der sieben Jahre alte VW T5 von TH Automobile steht zum Verkauf, für gerade mal 139.800 Euro.

