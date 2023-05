Tesla formuliert ehrgeiziges Ziel: „Dieses Jahr töten wir den Verbrenner“

Von: Simon Mones

Tesla will in Europa hoch hinaus und formuliert ehrgeizige Ziele. Die sind vor allem eins: Eine Warnung an die konventionelle Konkurrenz.

Kommt ein neues Elektroauto auf den Markt, wird gerne schnell von einem „Tesla-Jäger“ gesprochen. Immerhin haben die Amerikaner lange Zeit mit Abstand die meisten Stromer verkauft, bis sie von BYD entthront wurden. Doch auch Tesla setzt sein Wachstum fort. Besonders erfolgreich sind die Texaner dabei in Europa, dort stand im ersten Quartal ein sattes Plus von 36 Prozent gegenüber dem vor Jahr zu Buche. Typisch amerikanisch reicht das aber nicht – zumindest noch nicht.

Die Ziele von Tesla sind weit ehrgeiziger. Gemäß dem American Way of Live gilt quasi: „Höher, schneller, weiter, besser“. In einer Videokonferenz mit der Europa-Führung des Elektroautobauers wurden entsprechend ehrgeizige Ziele formuliert, wie TeslaMag berichtet. 2023 soll dabei im Zeichen eines „Hyperwachstums“ stehen.

Doch damit nicht genug, auf einer Folie hieß es: „Dieses Jahr töten wir den Verbrenner!“ Wörtlich zunehmen ist die Aussage jedoch nicht. Es ist viel mehr eine klare Kampfansage, die konventionelle Konkurrenz. Die Formulierung zeigt aber, wie ernst es Tesla mit dem europäischen Markt meint.

Für 2023 hat sich Tesla in Europa sehr ehrgeizige Ziele gesteckt. © Fotografie73/Imago

Und die Ausgangslage könnte kaum besser sein. Auf den 27 wichtigsten Automärkten Europas verzeichneten die Texaner ein Plus von 58 Prozent. Das Model Y ist inzwischen ein echter Kassenschlager und gehört zu den beliebtesten Modellen auf dem alten Kontinent. Für einen Ansturm sind die Texaner jedenfalls gerüstet. Inzwischen verlassen wöchentlich 5.000 Model Y die Gigafactory in Grünheide. Aufs Jahr hochgerechnet sind das mehr Elektroautos als Tesla 2022 in Europa abgesetzt hat. Angepeilt wird jedoch die doppelte Produktion plus Importe aus China.

Tesla plant im großen Stil: Pro Quartal 30 neue Service-Center und 1.000 neue Supercharger

Untermauert werden die Ambitionen durch die Preissenkungen von Tesla im Januar und zuletzt im April. Das kurbelt die Nachfrage nach den Elektroautos an und setzt die Konkurrenz gehörig unter Druck und zwingt sie so in eine Rabattschlacht. Allerdings lässt sich längst nicht jeder Hersteller darauf ein.

Neben dem „hypergrowth mindset“ der Belegschaft sind auch andere Initiativen geplant. So sollen jedes Quartal 30 neue Service-Center in Europa eröffnen. Etwa so viele gibt es bislang in Deutschland. Im selben Zeitraum will Tesla zudem 1.000 neue Supercharger-Säulen in Betrieb nehmen. Und auch in Sachen Kommunikation will Tesla wieder zulegen, gleiches gilt für die Zahl der Mitarbeiter. Um diese zu steigern, ist ein Empfehlungsprogramm mit Prämien geplant. Es komme nun nämlich darauf an, die eigene Mission schneller zu erreichen, schreibt TeslaMag unter Berufung auf Teilnehmer der Konkurrenz.