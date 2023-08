Autohersteller knickt ein: SUV soll in Deutschland doch auch als Verbrenner angeboten werden

Von: Julian Baumann

Teilen

Dem vollelektrischen Jeep Avenger soll auch in Deutschland ein Verbrenner-Pendant zur Seite gestellt werden. © Stellantis

Der Autokonzern Stellantis wollte das erste vollelektrische Modell der Marke Jeep in Deutschland eigentlich nicht als Benziner anbieten. Nun knickte der Hersteller aber offenbar ein.

Stuttgart/Amsterdam - Inzwischen fokussieren sich auch die europäischen Autohersteller auf die E-Mobilität und weiten ihr Angebot an vollelektrischen Modellen immer weiter aus. Mercedes-Benz will in Europa ab 2030 nur noch E-Autos verkaufen und der VW-Konzern hat den Abschied vom Verbrenner auf 2033 festgelegt. Der Autokonzern Stellantis mit Hauptsitz in Amsterdam (Niederlande) und deutschem Sitz in Rüsselsheim, dem Sitz von Hersteller Opel, stellt ebenfalls zunehmend auf Elektro um und hat sogar eine vollelektrische Version des Muscle-Cars Dodge Charger angekündigt, das jedoch mit einem „Höllensound“ ausgestattet werden soll.

Im Jahr 2022 stellte Stellantis auf dem Autosalon in Paris das erste vollelektrische Modell der Konzernmarke Jeep vor. Das SUV Avenger kam 2023 auf den europäischen Markt und wurde schnell zum Erfolg. Ursprünglich war geplant, den Avenger in Italien und Spanien auch mit einem Verbrennungsmotor anzubieten, da der Umstieg auf E-Autos dort langsamer verlaufe wie in den anderen europäischen Ländern. Ein Urlauber hatte in Valencia (Spanien) tatsächlich weder E-Autos noch eine Infrastruktur entdeckt. Wie Automotive News Europe aktuell berichtet, ist Stellantis beziehungsweise Jeep jedoch eingeknickt und will den Benziner-Avenger in ganz Europa anbieten – auch auf dem deutschen Markt.

Nicht nur E-Autos: Jeep will Avenger auch in Deutschland auch als Verbrenner anbieten

Die vollständige Abkehr vom Verbrennungsmotor ist gerade für die großen Autokonzerne weltweit nicht so einfach. Auch Mercedes-Benz hat trotz des Fokus auf E-Autos weiterhin auch Pläne für den Verbrenner und präsentierte jüngst die aktuelle Generation der beliebten E-Klasse. Dass Stellantis den Jeep Avenger neben Italien und Spanien nun auch in den restlichen großen Märkten Europas als Benziner anbieten will, soll die Franchise-Händler der Marke schützen, die ansonsten Verkäufe verlieren würden. Jeep werde allerdings nur „begrenzte Mengen von Verbrenner-Avengers in Frankreich, Deutschland und Großbritannien anbieten“, erklärte Eric Laforge, CEO von Jeep Europe.

Name Stellantis N.V. Gründung 16. Januar 2021 Hauptsitz Amsterdam, Niederlande CEO Carlos Tavares Branche Automobilindustrie Produkte PKWs, Nutzfahrzeuge Marken Stellantis ist der Dachkonzern mehrerer bekannter Automarken: - Peugeot - Citroën - Opel/Vauxhall - Fiat - Chrysler - Jeep - Dodge - RAM - Alfa Romeo - Maserati - DS Automobiles Mitarbeiter 281.595 Umsatz 152,12 Milliarden Euro

Während Mercedes-Benz bis 2025 jedes Fahrzeugmodell auch in einer vollelektrischen Version anbieten will und Porsche nach dem Erfolgsmodell Taycan die bestehende Fahrzeugpalette elektrifiziert – angefangen mit Boxster und Cayman – geht Jeep demnach den umgekehrten Weg und stellt dem Elektro-SUV in Europa ein Verbrenner-Pendant zur Seite. Der Verbrenner-Avenger soll laut Automotive News rund 10.000 Euro weniger kosten als das E-Auto-Modell, Jeep will ihn allerdings auch nur in einer einzelnen Ausstattungsmöglichkeit anbieten. „Ich rechne damit, dass sie im Gesamtjahr nur wenige tausend Einheiten ausmachen werden“, erklärte Laforge.

Autokonzern Stellantis hat große Pläne: Millionen-Investionen in E-Mobilität und Software

Obwohl europäische Hersteller aktuell mit einem Nachfragerückgang bei E-Autos zu kämpfen haben – VW hat deshalb bereits die Produktion gedrosselt – wollen Stellantis und Jeep den Schritt, den Avenger auch als Verbrenner anzubieten, nicht als Abkehr vom eingeschlagenen Weg verstanden wissen. Bereits im Jahr 2020 hatte Jeep angekündigt, bis 2030 in Europa nur noch elektrische Modelle verkaufen zu wollen. Damit will die Marke den Verbrenner-Abschied offenbar ebenfalls vor dem von der EU-Kommission festgelegten Zeitraum 2035 einleiten.

Mutterkonzern Stellantis hat ebenfalls große Pläne und angekündigt, bis 2025 insgesamt 30 Millionen Euro in die E-Mobilität und Fahrzeugsoftware investieren zu wollen. Der Autobauer hat beispielsweise bereits in den Lithium-Förderer Vulcan aus Karlsruhe investiert, der den Abbau von Rohstoffen im Oberrheingraben vorantreibt. Dort sollen sich Rohstoffe für 400 Millionen E-Autos verstecken. Zudem ist Stellantis zusammen mit Mercedes-Benz, BMW, General Motors, Honda, Hyundai und Kia ein Teil des vor wenigen Tagen verkündeten Bündnisses von Autoherstellern, die gemeinsam ein Schnellladennetzwerk für E-Autos in Nordamerika aufbauen wollen.