Filmrolle für Jean Pierre Kraemer: Tuner spielt in Manta Manta 2 mit

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Der 1990er-Jahre-Kultstreifen Manta Manta erhält eine Fortsetzung – und auch der Dortmunder Tuner JP Kraemer ist mit dabei, wie er nun verriet.

Für die meisten Fans von Jean Pierre „JP“ Kraemer (41) war es eine ziemliche Überraschung: Vor Kurzem verkündete der Tuner, dass er unter einer Autismus-Störung leide – bereits zuvor hatte sein behandelnder Therapeut über die diagnostizierte Behinderung gesprochen. Seine YouTube-Videos will JP Kraemer aber nach eigener Aussage auch weiterhin drehen – trotz der Diagnose. Er geht sogar noch einen Schritt weiter: Wie jetzt bekannt wurde, hat der Dortmunder eine Rolle in der Fortsetzung des Kultstreifens Manta Manta.

Der Dortmunder Tuner JP Kraemer spielt eine Rolle im Film Manta Manta 2. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Filmrolle für Jean Pierre Kraemer: Tuner spielt in Manta Manta 2 mit

Vor einiger Zeit wurden bereits Komparsen für Manta Manta 2 gesucht. Gedreht wird diesen Sommer in Dortmund, Köln, Dormagen, Mettmann und dem Kreis Höxter. Mit an Bord ist der Hauptdarsteller des ersten Teils, Til Schweiger (58). Und auch Tina Ruland (55) und Michael Kessler (55) sind bei der Fortsetzung mit an Bord. Und auch der Dortmunder Tuner JP Kraemer ist mit von der Partie, wie er nun auf Instagram bekannt gab.

Filmrolle für Jean Pierre Kraemer in Manta Manta 2: Tuner postet „Trailer“ auf Instagram

Sowohl JP Kraemer als auch Til Schweiger posteten auf ihren Accounts eine Art Trailer zum Film, in dem der Dortmunder Tuner am Steuer eines pinken Audi RS6 Avant zu sehen ist (weiter unten zu finden). Vermutlich handelt es sich bei dem auf Social Media veröffentlichten Clip, um keine „echte“ Filmszene, da JP Kraemer Til Schweiger mit „Schweiger“ anspricht.

Zehn Autos mit Verbrennungsmotor, die wir vermissen werden Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von 24auto.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Filmrolle für Jean Pierre Kraemer in Manta Manta 2 – nicht sein erster Auftritt als Schauspieler

Für JP Kraemer ist es nicht die erste Rolle als Schauspieler. Der Tuner spielte bereits im Netflix-Film „Asphalt Burning“ mit – in dem unter anderem auch die Musiker Alec Völkel (50) und Sasha Vollmer (50) von „The BossHoss“ sowie Schlagersängerin Wencke Myhre (75, „Er hat ein knallrotes Gummiboot“) mitwirken. Allerdings fielen die Kritiken des Streifens vorsichtig ausgedrückt eher durchwachsen aus.

Filmrolle für Jean Pierre Kraemer in Manta Manta 2 – Matthias Malmedie findet‘s „obergeil“

TV-Autoexperte Det Mueller (51) meldete sich unter dem Post auf dem Account von Til Schweiger anlässlich der Rollenbekanntgabe von JP Kraemer – und verlieh scherzhaft seiner Enttäuschung Ausdruck, selber nicht mit dabei zu sein: „Ja wie jetzt? War extra beim Friseur und hab geduscht ...“ Und auf dem Account von JP Kraemer meldete sich Autoexperten-Kollege Matthias Malmedie (46), der kürzlich ganz neue Erfahrungen mit einem Fiat Multipla machte. Der GRIP-Moderator findet die Besetzung mit dem Tuner „obergeil“.