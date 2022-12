„Ich traue es mir zu“: JP Kraemer ist überzeugt, Bundeskanzler sein zu können

Von: Sebastian Oppenheimer

Tuner JP Kraemer ist überzeugt, den Job als Bundeskanzler übernehmen zu können – außerdem arbeitet er an einem neuen Buch, wie er in einem aktuellen Video verrät.

Vor mehr als zwei Jahren veröffentlichte der Dortmunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer (42) sein erstes Buch „Ich bin Jean Pierre und angstgetrieben“, in dem er seine schwierige Lebensgeschichte mit seinen Fans teilte. Unter anderem thematisiert er darin den traurigen Abschied von seiner Mutter und seine Depressionen. Nun hat er verraten, dass er an einem zweiten Buch arbeite – und noch einiges mehr.

JP Kraemer erklärt, dass er sich auch zutraue Bundeskanzler zu sein, wie 24auto.de berichtet.

„Ja, ich würde mich als Bundeskanzler sehen können“, sagt JP Kraemer. „Ich traue es mir zu.“ Denn: Er bringe eine hohe emotionale Intelligenz mit, mit der er in der Lage sei, viele Dinge zu regeln. Dabei sei auch Demut wichtig. Er könne dem Volk erklären, was nicht gehe. Denn das geschehe aktuell nicht. Was Deutschland gerade brauche, sei die Rückweisung von Optionen, die nicht umgesetzt werden könnten.