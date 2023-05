Mercedes-Fahrer fährt durch Fußgängerzone – und schlägt nach Kritik zu

Von: Sebastian Oppenheimer

Mit seinem Mercedes fuhr ein Mann in Mannheim in die Fußgängerzone – ein Passant sprach ihn darauf an, der Verkehrsrowdy schlug einfach zu.

Die meisten Autofahrer halten sich brav an die Verkehrsregeln – doch es gibt auch immer wieder Zeitgenossen, die überzeugt sind, dass Vorschriften immer nur für die anderen gelten. Das äußerst sich in teils extrem dreisten Aktionen. So überholte kürzlich ein genervter SUV-Fahrer ein Müllauto über den Gehweg – und fuhr dabei einen der Arbeiter an. In Rheinland-Pfalz fuhr ein Autofahrer nach einem schweren Autobahn-Unfall einfach frech durch die Rettungsgasse und verlangte an der Unfallstelle durchgelassen zu werden – er habe schließlich einen „wichtigen Termin“. Nun ignorierte ein Mercedes-Fahrer in Mannheim die Vorschriften – und wurde auch noch handgreiflich, als er darauf angesprochen wurde.

Mercedes-Fahrer fährt durch Fußgängerzone – und rastet nach Kritik komplett aus

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Mann mit seinem Mercedes in Mannheim durch eine Fußgängerzone – ein 35-Jähriger sprach ihn auf sein Vergehen an. Der Fahrer konnte laut den Beamten mit der „berechtigten Kritik nicht umgehen“ – und rastete kurz darauf aus. Er und sein Beifahrer verließen den Wagen und griffen den 35-Jährigen „heimtückisch“ von hinten an. Sie schlugen dem Mann mehrfach ins Gesicht und traten ihn auch.

Mercedes-Fahrer schlägt mit Beifahrer auf Passanten ein – Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Bei dem Angriff zog sich der 35-Jährige leichte Verletzungen zu, die medizinisch behandelt werden mussten. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet, die Polizei ermittelt nun gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.

Immer wieder kommt es vor, dass Autofahrer komplett die Nerven verlieren: Vor einiger Zeit rastete ein Audi-Fahrer aus, weil es ihm nicht gelang, einen Hyundai zu überholen. Ebenfalls bei einem Überholmanöver gerieten ein Mercedes- und ein BMW-Fahrer aneinander – das Ganze endete in einer wilden Prügelei, in deren Verlauf der BMW-Lenker dem Mercedes-Lenker eine Taschenlampe auf den Kopf schlug.